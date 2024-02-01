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首頁 / 文化

日本集英社推全景沈浸式漫畫光影展 海外站落地台灣

2024/2/1 17:06（2/1 17:16 更新）
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（中央社記者王寶兒台北1日電）沉浸式展覽為近年展演活動熱門趨勢，日本集英社曾推出「航海王」、「火影忍者」等熱門漫畫，也嘗試將靜態漫畫轉化為沉浸式展覽，除日本有相關作品，今天宣布將於台灣陸續展開活動。

集英社今天在台北國際動漫節舉行發布會，集英社新事業開發部次長、XR事業開發部負責人稻生晉之表示，今天是集英社MANGA DIVE全景沈浸式漫畫光影展宣布在台的啟動儀式，從今天開始，期望能與台灣各行業領域人士展開文化交流。

日本集英社年年舉行漫畫博覽會Jump Festa，去年12月舉行時，他們推出「排球少年」、「咒術迴戰」、「SPYxFAMILY 間諜家家酒」等多部熱門漫畫的全景沈浸式漫畫光影展，在場內廣受漫迷讚嘆，現今也正在日本東京日本橋舉行「我推的孩子」沉浸式展覽。

稻生晉之表示，集英社持續產出許多不錯的作品，不光要擁有紙本漫畫體驗，也希望能透過新技術創造新體驗，相較開發VR作品須考量設備費用、青少年眼睛影響等，MANGA DIVE以XR、AR科技創造一個讓人能進入作品畫面的空間。

「相信大家看漫畫時都會有個體驗，就是很集中精神、像是掉入一個人世界的感覺，這就是我們要做的沉浸式展覽。」稻生晉之說，沉浸式展覽所展現的不光是漫畫原有的元素，而會視素材、內容增加體驗。

以「我推的孩子」沉浸展為例，展覽就搭配改編同名動畫中的歌曲，將展場打造如演唱會現場，觀眾可以拿著螢光棒一邊跟著展覽投影畫面一同歌唱、喝采，打破靜態觀展的既定印象。

稻生晉之表示，「我推的孩子」沉浸式展覽人氣非常高，有人在2天內就入場10次，他們都懷疑粉絲是否想住在展場裡了。此行來台，他也看見台灣粉絲對於日本動畫、漫畫、遊戲的喜愛，驚喜看到民眾搶購日本漫畫相關商品。

MANGA DIVE去年曾前進美國紐約展出，稻生晉之表示，當時為短期展覽，未來集英社預計在台灣推出大規模且全方位的展覽，期待未來成果。（編輯：李亨山）1130201

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