史博館整建5年 展場增約262坪、加強夜間照明

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（中央社記者王寶兒台北6日電）整修5年的國立歷史博物館21日迎公眾參觀，最大差別在於展場空間增加約262坪，也整建環境，加強夜間照明，形塑南海學園夜間風景。

自地下樓層B1到5樓，史博館整建前後空間用途大不同，會議廳、行政辦公室原分散於B1、2樓及3樓，改挪到南海辦公室，典藏庫房原設立於5樓，預計未來移入位於新北市中和區的史博館新建典藏庫房，藏品目前則藏於國立故宮博物院南部院區、國立台灣美術館、新店庫房及中央研究院。

扣除行政及典藏空間，史博館整建後增加展場空間，新增兒童親子空間、作為特展空間運用的國家畫廊及環景餐廳，民眾體驗將更豐富多元。

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史博館今天發布新聞稿表示，因應開館，整合南海學園正立面包括史博館、國立台灣藝術教育館南海劇場及台北當代工藝中心間廊帶景觀，重新整建夜間照明設備，結合園區內各館舍建物特色，透過燈光雕塑，讓建築與景觀相互映襯，打造兼具夜間安全及藝術氛圍友善光環境。

史博館期盼透過開放而連貫的公共空間，打開南海園區休憩環境，以舒適夜間燈光照明，提升南海學園整體氛圍營造，呈現重新開館嶄新形象。（編輯：李明宗）1130206