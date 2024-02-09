「熱炒」躍然紙上 梁楷平用插畫尋找文化記憶

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（中央社記者張欣瑜舊金山9日專電）美國長大的移民第二代對家鄉常有特殊情感，半路出家的灣區台裔插畫家梁楷平近年把對台灣的印象寄語畫作，其筆下經常出現色彩多元的寶島美食和商品，一幅熱炒圖搭配台灣啤酒引起廣大迴響，讓網友大讚「經典之作」。

鹹酥龍珠、醬爆豬肝、煎土魠魚等12道正宗熱炒菜餚，正中央配上瓶裝金牌啤酒和18天台灣生啤酒，鮮豔色澤令人看了垂涎欲滴，這幅融合灣區和台灣的畫作，出自梁楷平（Felicia Liang）之手，她把源自家鄉的靈感透過數位工具創作成畫，放上社群媒體後網友紛紛留言寫下：「我們愛熱炒」、「我需要來杯沁涼的18天」。

更有不少網友大讚「經典」，希望能將畫作買回家「望梅止渴」。

灣區台裔插畫家梁楷平近年把對台灣的印象寄語畫作，其筆下經常出現色彩多元的寶島美食和商品，熱炒圖搭配台啤引起廣大迴響。（梁楷平提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年2月9日

留著一頭烏黑長髮的梁楷平外表仙氣十足，父母於1980年代移居美國，她從小在舊金山灣區長大，並且熱愛畫畫，畢業後先進入企業從事產品經理相關工作，多年後才重拾畫筆，先從業餘興趣開始，直到2019年正式轉行，全心投入插畫。

由於她的畫作饒富文化意象、風格搶眼，逐漸在社群媒體引發關注，並經常出現在各種刊物和生活市集裡。

梁楷平告訴中央社，對台灣一直都有特殊且複雜情感，身為亞裔美國人，飲食是了解家鄉文化和自我身分最好的管道；憶起熱炒店，最令她難忘的，不僅僅是一盤盤的下酒菜，更多的是與友人把酒言歡的熱鬧歡樂氣氛。

「台啤好像有種魔力，大家看到它都好開心」，梁楷平想起團聚時的情景說道。

除熱炒外，梁楷平畫作中也經常出現台灣水果，她說，印象中那裡的夏天很熱，小時候回去就愛吃水果，最愛的就是台灣芭樂；然而仔細看梁楷平的創作，會發現當中不僅有新鮮水果、亦穿插著看似放久壞掉的水果，她坦言，這是心境的轉變。

「隨著時間流逝，兒時記憶已經變成過去，懷舊感覺日漸消失」，她不諱言，移民第二代對身分認同會日趨淡化，但她總能透過海外台灣社群感受到溫暖情誼。

她說，即便台灣人在美國社會只有一小群，卻都願意挺身支持創作，無論在網路上或現實生活中，「那股力量是如此強大，可以感受到彼此情感緊密相連」。

日前台灣社群主辦的舊金山台灣文化節，梁楷平現身擺攤，讓外國人看見台灣生活的千姿百態；熱炒圖和水果圖外，一幅「台灣販賣機」的創作也饒富文化趣味，畫作內擺著大同電鍋、辦桌椅、茄芷袋，下方以英文簡單介紹18件特色商品，吸引許多人駐足。

對梁楷平來說，尋找身分認同仍是進行式，「這是一個自我探索的過程，我很慶幸自己能透過畫筆爬梳內心複雜的情感，並引起更多人共鳴」。（編輯：陳慧萍）1130209

梁楷平（Felicia Liang）創作經常出現水果，不僅有新鮮水果、亦穿插著看似放久壞掉的水果，她坦言，這是心境轉變，「隨著時間流逝，懷舊感覺日漸消失」。（梁楷平提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年2月9日