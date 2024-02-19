法國人在台拜師學藝 巴黎成立武術館推廣廟宇文化

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（中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電）從小熱愛武術的法國人古思萬8年前來台，拜在台灣師傅門下學習武術和龍獅。去年他在巴黎成立武術學校，他告訴中央社，想推廣台灣戰鼓、青獅和八家將，保護並發揚台灣廟宇文化。

農曆年節近尾聲，巴黎近日可見舞龍舞獅表演，為店家祈福求財。17日巴黎市台灣珍奶店妃茶和車輪餅店Ciao Roue門庭若市，群眾圍觀法國青少年的舞獅和武術演出，呼聲和掌聲不絕。

表演社團為2023年9月在巴黎成立的武術學校「法國民社館忠義堂」。成立半年不到，就能以紮實舞步帶來精彩演出；雖部分動作仍顯青澀，但演出熱忱與武術精神吸引大量民眾駐足，贏得滿堂彩。

創團者是曾來台拜師學藝的古思萬（Ghyslain Kuehn）。他接受中央社訪問時用流利中文表示，13歲便開始接觸武術，並拜師法國華裔師傅鍾志強。

2016年古思萬第一次踏上台灣土地，當時他已在中國工作及學習「新武術」兩年；但後來轉向「傳統武術」，決定來到仍完好保留傳統武術的台灣。

抵台後一週他便發現，多年崇拜的中醫師兼武術師傅盧文瑞就在台灣。師傅原本拒收學生，但古思萬懇求了8個月，盧文瑞終於被這名法國人的熱忱和毅力打動，收他為台中忠義堂的學生。

古思萬由此開啟在台灣邊工作邊學習洪家拳與太祖拳的生活，並於2019年正式拜師。

此外，他也師從台北民社館龍獅團吳俊億，學習舞獅和台灣特有的戰鼓；同時在台灣、馬來西亞學習扎獅頭和紙紮，得以在法國就地取材獨立製作獅頭。

2023年2月，古思萬攜手在台結識的妻子劉詩庭返法。提到認識過程，劉詩庭笑著告訴記者，第二次約會古思萬就邀她參加廟會進香，看他表演戰鼓打鑼，讓劉詩庭不禁對這法國人更加好奇。

返法的原因之一，就是想在法國開武館。但經營困難重重，尤其找不到室內場地，讓他費盡心神。古思萬不好意思地說，「若有人能介紹場地，我們真的會很感謝」。

武館目前10多名學生大多同時為師傅鍾志強的子弟，每週練一次。今年首度亮相，帶著學生壯膽試水溫，盼未來節慶能與更多台灣商家或機構合作演出。

曾在中國、香港和台灣生活的古思萬認為，台灣更完整保留了傳統文化，而非破碎混雜重新包裝的「新型武術」。

他未來希望教授台灣戰鼓和台灣青獅、哈巴獅，「我想教有台灣特色的，這在法國完全沒有，想推廣這個傳統文化，表演給在法國的台灣人看，這也是保護台灣文化和精神的一種方式」。

負責獅頭的鍾家陽為鍾志強的兒子，他表示雖在課業之餘花時間練習不容易，但覺得學習並參與舞獅「很酷，是文化資產；人們喜歡我熱愛的事，這讓我很驕傲」。

法國第一個傳承自台灣師傅的舞獅團，要打開知名度不容易。剛成立的團隊過年無人邀約，這次演出的幕後推手劉詩庭便聯繫熟識的台灣店家以互惠形式合作，「也算是給學生練習的舞台，希望明年有更多機會」。

她告訴記者，不希望大家看到舞龍舞獅或廟宇文化就覺得很俗氣，因為它其實是很需要下功夫的藝術，要花很多時間練習、付出心力。「我想讓更多人看到這個文化真實深層的面向，把它跟流氓劃上等號是不公平的。」

問及台灣，古思萬表示喜歡台灣的自由，「不僅有傳統文化，也有現代和西方文化，而且台灣人很熱情包容」。

他最愛有舞獅、八家將、大型人偶等的台灣廟會，也希望未來能學習八家將技藝，在法國推廣。「我最大的夢想，是希望有天能在法國做到廟會陣頭，那樣我會很開心」，古思萬說道。（編輯：郭中翰）1130219