傳承南管音樂古樸韻味 陳嬿朱獲指定人間國寶

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）文化部公告重要傳統表演藝術保存者名單，「南管音樂」保存者陳嬿朱長年傳承南管音樂古樸韻味，獲指定為重要保存者。

根據文化部今天發布新聞稿，陳嬿朱師承南管藝師吳道宏及張鴻明，指、譜、曲皆嫻熟擅長，尤其唱曲技藝精湛，並能熟知南管相關知識，為南管界代表性人物。

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新聞稿指出，陳嬿朱曾擔任張鴻明助教多年，具有相當教學經驗，擅曲唱，亦可職司琵琶、二弦及三弦，長年於南聲社及高雄地區教授南管音樂，對於南管音樂的實踐及知識具有高度掌握，在南管演唱方式與樂器彈奏皆具藝術性，且保有台灣南管傳統韻味的古樸性。

文化部長史哲表示，保存與傳承台灣重要無形文化資產是文化部的重要使命，本次新增重要傳統表演藝術南管音樂保存者，已請文資局後續依「文化資產保存法」第92條規定，啟動保存紀錄、教育推廣及師徒制傳習計畫，期盼不僅讓台灣的傳統文化持續流傳，更藉以彰顯台灣文化特色與主體性。（編輯：張雅淨）1130222