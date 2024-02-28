鄭家鐘歸納生活哲學 透過點線面探問人生觀

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（中央社記者王寶兒台北28日電）觀照自身經歷，台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘今天發表新書「一個人的活法」，將生活哲學歸納為「點線面」，並與藝術家張嘉穎對談，以張嘉穎生涯對照「點線面」發展歷程。

鄭家鐘2009年從媒體領域跨至台新金控，現職為台新人壽董事、台新金控資深顧問、科文双融公司監察人，持續推動當代藝術創新與社會連結。以過往經歷為體悟，他過去著有「社會溝通：人人都需要的群體對話課」探討溝通方法，此次則以「一個人的活法」探問人生觀。

鄭家鐘今天於采泥藝術空間舉行「一個人的活法」新書發表會，並與張嘉穎對談。鄭家鐘說，「一個人的活法」透過不同章節談的是人可以透過什麼方式活得更好，好友將其歸納、評論要點就是「點線面」，他相當贊同。

鄭家鐘解釋，「點」談的是人生的參考點與意外點，意外很重要，若事情都在意料中就會成為爸媽所希望的模樣；「線」談的是持續修正中的人生，在不斷開拓新篇章過程中，還是要從點回到線，也就是人生脈絡。

張嘉穎分享，她的父母皆是學藝術出身，相較許多學藝術的孩子，她更能被理解，以結果論而言，她的藝術生涯看似順遂，但人生沒有鋪好的路，一切都是靠一連串選擇才會導致今日面貌。

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例如張嘉穎國中拜入藝術家李焜培門下，她認為，這奠定她對用色、形體的思考與基礎，恩師就是她人生的參考點，若沒碰見恩師，那她也不會成為今天的她，而老師對於藝術的投入與低調作風，都深深影響著她。

鄭家鐘表示，回歸到「一個人的活法」提及的「面」，指的是系統，人與自己、人與他人、人與世界這3種關係是人生系統的重點。而書中所提及的方法，都是他從自身經歷所產生的「活法」，期望能提供範本，讓每個人都能活出屬於自己的活法。（編輯：龍柏安）1130228