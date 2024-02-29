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六燃新竹廠第3期修復工程決標 預計115年完工

2024/2/29 17:10
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（中央社記者郭宣彣新竹市29日電）新竹市政府今天說，歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠第3期修復再利用工程近日決標，工程預計今年5月開工、民國115年完工，盼重現歷史脈絡及獨特的眷村紋理。

新竹市政府發布新聞資料指出，歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠第3期修復再利用工程，日前歷經多次流標近日決標，工程預計今年5月開工、115年完工，待修復後將規劃開放，讓民眾一探文化資產。

文化局向中央社記者表示，六燃廠位在東區建美路、公道五路二段、建美路2巷包圍的三角區域，是現今台灣少數僅存二戰時期軍事工業遺跡，戰後見證眷村克難生活變遷的集體記憶。

文化局表示，六燃廠廠區將近1公頃，已完成第1期廠房結構補強工程，第2期修復針對廠房附近景觀及構件修復，預計6月完工，第3期修復工程將持續修復六燃廠歷史建築與環境境整頓，工期約30個月。

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文化局指出，園區完工後將呈現二戰遺址及眷村聚落、大煙囪博物館、鄰里小舍、綠院小徑等空間，待修復後盼重現歷史脈絡，未來也規劃開放，讓民眾能親自走訪。

文化局說，另有霜毛蝠每年4月至9月於大煙囪內及廠房附近棲息，以大煙囪作為生殖育幼棲所，在進行工程時也會注意霜毛蝠復育季節，避免霜毛蝠受到工程影響，也讓霜毛蝠能與六燃廠共生共存。（編輯：方沛清）1130229

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