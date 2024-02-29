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嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

2024/2/29 17:24（2/29 18:28 更新）
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嘉義市政府29日召開文資審議會，決議嘉義車站日治時期第一代轉車台指定為古蹟。（圖取自嘉義市政府文化局網頁cabcy.chiayi.gov.tw）
嘉義市政府29日召開文資審議會，決議嘉義車站日治時期第一代轉車台指定為古蹟。（圖取自嘉義市政府文化局網頁cabcy.chiayi.gov.tw）
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（中央社記者姜宜菁嘉義市29日電）鐵道局日前發現日治時期嘉義車站轉車台，迄今116年，是目前台灣現存最早第一代轉車台遺構，嘉市府今天召開文資審議會，決議現地保留，納入「嘉義車站」古蹟公告範圍。

嘉義市長黃敏惠表示，尊重審議結果。她指出，或許現地保留方案短期對鐵路高架化的期程及經費有些許影響，但從長遠角度來看，有利於嘉義市文化資產及台灣整個鐵道文化保存，相信透過新舊融合的設計與轉車台的展示，能讓民眾對台灣鐵路發展的歷史價值有更深認識。

鐵道局日前進行嘉義市鐵路高架化工程，發現日治時期嘉義車站轉車台遺構，為縱貫線鐵路於明治41年（1908年）通車時期所興建，迄今已有116年歷史，是目前台灣現存最早第一代轉車台遺構，比2020年在台南出土的第一代轉車台（僅餘原貌的1/3）完整度更佳。

嘉市府文化局獲報後，隨即成立專案小組，委請文資委員、專家學者及相關單位等現場實勘，經多次與鐵道局開會研商轉車台遺構保存可行性。

審議委員會今天召開會議，執行調查研究的言古文化有限公司博士顏廷伃在會中說明，此次發掘出土的轉車台遺跡，外徑為16.5公尺、內徑為15.5公尺，雖然使用時間相當短暫，因此堆積型態較為單純，恰可補足縱貫鐵路交通史最初階段現存遺構研究的缺環。

此外，轉車台結構體本身大致保存良好，其表面遺留的早期建築工法、製作工序等痕跡，仍十分明顯，具稀少性、不易再現的基準。

審議委員會決議採原地保留方案，將轉車台遺跡指定為「古蹟」，並納入嘉義市定古蹟「嘉義車站」的公告範圍內；後續交通部鐵道局也將依法配合辦理變更原工程設計，以兼顧文化資產保存與重大公共建設，文化局會全力予以協助，讓民眾進一步認識日治初期的鐵道建築歷史。（編輯：陳仁華）1130229

#鐵道局
#嘉義車站
#古蹟
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