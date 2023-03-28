鐵路高架化新建嘉義車站 展現阿里山意象

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部推動嘉義鐵路高架化，其中新建的嘉義車站主體為綠建築，將展現阿里山意象，並再利用舊站及森鐵月台，2025年完工後將華麗變身為新舊共存的都市門戶。

鐵道局今天在例行記者會說明「嘉義市區鐵路高架化計畫」進度，這項計畫有3座車站，都將成為嘉義地區的地標，包括高架部分的嘉義車站、嘉北車站；另外，平面的北回歸線站是裁撤近20年後重新復站。

鐵道局說，嘉義車站是台灣第1座3鐵共站的車站，曾是台鐵縱貫線南段、林業鐵路阿里山線的鐵路車站及台灣糖業鐵路北港線與朴子線的嘉義站，也是嘉義鐵路高架化核心的一環，未來將保留並再利用嘉義舊站及森鐵月台，華麗變身為新舊共存的都市門戶特色。

鐵道局介紹，新建的高架嘉義車站以屋頂天際線、菱形雲狀玻璃帷幕及木構集成材，充分展現阿里山的意象。車站主體結構為地下2層地上4層的綠建築，站內共設置6部電梯及10部電扶梯，可讓行動不便或攜帶大件行李的旅客可以暢行無阻。

鐵道局說，高架化的嘉義車站另外設有汽車269席及機車608席停車席位，方便民眾停車。車站完成後，以新站為核心，整合嘉義舊站（站前廣場）、森鐵月台、鐵道藝術村及週邊交通轉乘設施，提升大車站區商業機能，改善生活環境，結合公共運輸系統，形成雲嘉地區交通轉運樞紐，吸引觀光產業進駐，促進區域發展。

另外，新建的嘉北車站為地面3層的高架車站，最上層為月台層，第2層為車站大廳，地面層為進站及商業空間，於第2層預留天橋銜接周邊公園、商業及醫院建築設施，促進產業、醫療、交通轉運及商業等都市發展。

北回歸線站為平面車站，以「日光」為意象出發，設計玻璃站體使白天日光自然灑落；夜間則可化為光盒地標，塑造日光車站的特色。站體跨越軌道的跨站房設施可連通嘉義縣科學教育中心的北回一館（太陽館）及二館（太空教育館），並與嘉油鐵馬道串聯周邊資源，使車站成為區域漫遊系統的最佳出發點。（編輯：陳政偉）1120328