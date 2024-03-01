黃瀚嶢書寫沒口之河 獲梁實秋文學大師獎首獎

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）梁實秋文學大師獎首獎名單今天公布，黃瀚嶢以書寫知本溼地特殊生態及困境的「沒口之河」獲散文大師獎；旅美資深譯者施清真以傳達異鄉人處境的「美國佬」獲翻譯大師獎。

根據國立台灣師範大學發布新聞稿，散文大師獎首獎得主黃瀚嶢甫獲2023台灣文學獎金典獎及蓓蕾獎肯定，作品「沒口之河」由春山出版出版。

黃瀚嶢畢業於台大森林所，現為生態插畫與環境教育工作者，曾獲時報文學獎小說首獎，「沒口之河」為其首部散文創作。

評審之一的學者王鈺婷表示，黃瀚嶢讓知本沖積扇上所有生命匯聚成為新的力量，其中表現出來的不只是生態紀錄，而是作為一個新時代創作者面對環境史、人文歷史與部落倫理議題多方衝擊下，更深刻、更內在的自我體悟。黃瀚嶢透過觀點塑造，解讀空間、歷史與他者，帶出對於自然的解構，呈現出千禧世代的自然書寫者回應時代的探索路徑，以嶄新散文書寫形式，帶領讀者深刻面對世界與叩問自身。

翻譯大師獎首獎得主施清真為美國西北大學人際傳播學博士，現居舊金山，專事翻譯寫作，「美國佬」為奇瑪曼達．恩格茲．阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）作品，透過施清真精湛的譯筆，將書中異鄉人心境栩栩如生地呈現在華文讀者眼前。

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新聞稿指出，本屆文學獎競爭激烈，在國內外優秀出版社與著名作家、譯者參與下，共收到77本作品角逐。主辦單位台師大全球華文寫作中心特別邀請來自台灣、新加坡、香港、馬來西亞及旅美的知名作家、譯者及學者組成評審團隊，經初審、複審及決審3階段嚴謹審查，評選出本屆兩大獎項得獎名單。

第36屆師大梁實秋文學大師獎頒獎典禮，16日於台師大圖書館地下一樓國際會議廳舉辦，除頒贈各獎項外，也將進行散文大師首獎與翻譯大師首獎的專題演講，開放一般民眾進場。（編輯：龍柏安）1130301