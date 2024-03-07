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台東利卡夢梅之宴9日登場 韓小提琴家金本索里演出

2024/3/7 10:16
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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東年度藝文盛事利卡夢梅之宴音樂祭，將於9日在利嘉國小梅園登場，邀請韓國小提琴天后金本索里與俄羅斯鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基最佳組合演出。

台東縣長饒慶鈴今天透過新聞稿表示，利嘉國小是1所百年老校，每年舉辦梅樹下露天音樂會成為學校傳統活動，不僅讓孩童有機會近距離感受音樂魅力，也為整個校園注入新生命力，這美好傳統延續下來，利卡夢梅之宴音樂祭發展成為台東樂壇一大盛事，每年都吸引來自全台各地樂迷共襄盛舉。

卑南鄉長郭宗益表示，卑南鄉公所今年特別補助主辦單位經費，減少他們籌措經費的壓力，屆時歡迎民眾到卑南鄉觀賞演出。

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台東縣政府教育處表示，今年利卡夢梅之宴音樂祭邀請到享譽國際的韓國小提琴天后金本索里，與俄羅斯傑出鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基搭擋演出，透過音樂祭促進台東孩子有機會與國際音樂文化交流與學習，拓展視野，啟發潛能。

創辦利卡夢音樂會的前利嘉國小校長張中元表示，金本索里與拉什科夫斯基的合作，可以稱得上是世紀最佳組合；利嘉國小校長林庭瑤表示，利卡夢梅之宴音樂祭已成為台東人每年固定的約會，希望透過樂音傳揚，凝聚台東鄉親對美與藝文的共通喜好，讓這塊土地充滿和樂與生氣。（編輯：陳仁華）1130307

#台東縣
#饒慶鈴
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