11海內外藝術家台東聯展 踏尋海島海民故事

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）11名海內外當代藝術家共同參與「海島．海民-魚刺客海島系列-台東故事」展覽，9日起在台東美術館展出創作，邀請民眾一起踏尋跨國界的海島海民故事。

台東縣長饒慶鈴今天表示，讓台東處處充滿藝術氛圍一直是縣府目標，台東作為史前南島海洋文化的樞紐，提供藝術創作者不少海洋文化養分。這幾年台東縣也一直以自己方式來塑造城市的文化涵養，以不同性質與豐富類型的藝術活動點亮生活。

她表示，這次台東美術館很高興邀請11名海內外當代藝術家參與「海島．海民-魚刺客海島系列-台東故事」展覽，透過他們對當代藝術與海洋文化的詮釋，開啟花東民眾不同面向的美感體驗。

台東縣政府文化處長李吉崇表示，由已故前高美館館長李俊賢所發起的「魚刺客」，以台灣海洋為議題衍生出文化、環境、性別、歷史等觀點，進行海島踏查與現地創作的藝術行動。

藝術家們從島嶼踏上海洋美學之路展現踏浪出航的企圖，凝聚多族群面向，思考如何突破各種界限，以東海岸強烈的作品色彩，拉近台灣海洋文化與民眾之間的距離，落實美學教育生活化。

這次參展藝術家包括王國仁、林純用、陳彥名、何佳真、周耀東、盧昱瑞、安聖惠（Eleng Luluan）、伊祐．噶照（Iyo Kacaw）；此外更邀請來自菲律賓巴丹島3名藝術家Xavier Abelador、Mytz Abelador、Joana Jose Schnurr。

李吉崇表示，魚刺客藝術家為創造特有藝術語彙來探討海洋之於人的關係，自2014年起陸續踏查位於台灣東海岸的蘭嶼、綠島，足跡甚至北擴到龜山島，南向跨越國界的菲律賓巴丹島。

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2017年魚刺客曾隨同蘭嶼蘭恩基金會的達悟族人拜訪菲律賓最北邊的省分巴丹島，並見證蘭嶼與巴丹的語言與文化交流，同時也結識當地的藝術家團隊。此後，更促成3名巴丹島藝術家前來高雄橋頭白屋國際藝術村駐村。

台東縣政府文化處表示，這次展覽除了有魚刺客藝術團隊的作品外，3名巴丹島藝術家在台灣駐村期間創作的作品也將參展，創作媒材包括油彩、壓克力、麻繩、木材、鋼鐵等，以繪畫、影像、雕塑及裝置藝術各種多元豐富的作品呈現，展期從3月9日至4月21日止。（編輯：謝雅竹）1130307