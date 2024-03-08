台北愛樂將在東京首演媽祖傳奇 布袋戲棚搬上舞台

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）台北愛樂管弦樂團明天將在東京首演掌中交響作品「媽祖傳奇」，與華洲園布袋劇團共演。東京三得利音樂廳讓布袋戲棚搬上舞台，這部香港作曲家鍾耀光的作品將首度完整呈現。

台北愛樂管弦樂團（台北愛樂）這次訪日由首席指揮林天吉領軍，明天將在三得利音樂廳演出鍾耀光的「媽祖傳奇」、已故日本國寶級音樂家外山雄三的「第二號小提琴協奏曲」及貝多芬「第五號交響曲」。

外山雄三去年去世，這次台北愛樂由他的得意門生森下幸路演奏他的作品，因此也是一場紀念外山雄三的音樂會。

今天下午在位於東京虎之門的文化部駐日台灣文化中心舉辦表演前的記者會。台北愛樂表示，「媽祖傳奇」曾在韓國首爾演出，但當時未能獲准讓布袋戲棚搬上音樂廳舞台，這次得到各方協助，三得利音樂廳很尊重演出的需要，同意讓布袋戲棚搬上舞台，堪稱創舉。

駐日代表謝長廷、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明受邀出席記者會並致詞。台北愛樂創辦人賴文福、台北愛樂團長李羅權、台北愛樂管弦樂團文化基金會董事長陳威中、東亞樂派論壇主席張武修、贊助日本演出的台新銀行由金融事業總處執行長林淑真上台致詞。

台北愛樂這次在日本演出的門票收入將捐給311地震災區的地方政府，作為重建與推廣文化之用。

谷崎致詞時表達感謝，他說：「這次台北愛樂訪日的時機很好，一來是311震災已經過13年，災區民眾最難過的是人們開始淡忘災民的傷痛，藉由台北愛樂的到訪，可傳達我們永遠與他們同在。另一方面，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情拉開了人與人的距離，可藉由這次的音樂會再度拉近台日的距離。」

記者會後，謝長廷受訪時被中央社問及對這次「媽祖傳奇」結合布袋戲表演，戲棚可搬上舞台一事。他說，很感謝日本對台灣傳統藝術的尊重，他很意外交響樂可以結合布袋戲演出。

站在台北愛樂寫著英日文「祈」字的海報前，謝長廷說：「這也是祈福的意思，主題是很令人感動，因為媽祖在台灣是保佑大家平安，我們以前對震災的重點放在支援重建，但更重要的是保佑未來永久的平安。」

台北愛樂管弦樂團為紀念2011發生的311大地震（日本稱東日本大地震），3月11日將以四重奏編制前進福島，在福島東日本大地震與核能災害傳承館參與追悼會，樂團首席蘇顯達將擔任四重奏第一小提琴，以動人樂音展現台日友好。

東亞樂派論壇今天在駐日台灣文化中心舉行第3屆東亞樂派研討會。講題分別為：鍾耀光的「媽祖傳奇：西洋管絃樂與台灣傳統掌中戲的跨文化融合」、茂田雅美的「台灣交響樂團東京演出的影響」、余濟倫的「外山雄三管弦樂作品中日本色彩」。

前兩屆東亞樂派研討會分別是2022年在台北、2023年在首爾舉辦。東亞樂派論壇是由賴文福發起，主要致力於台、日、韓、港等東亞地區作曲家、音樂學者、演奏家的研究成果、作品發表交流，於2021年籌備成立。

台北愛樂室內暨管弦樂團誕生於1985年，已故音樂總監亨利．梅哲是前芝加哥交響樂團副指揮，因緣際會留在台灣，也為台灣培養許多優秀的音樂家。樂團目前由梅哲弟子林天吉擔任指揮，首席則是蘇顯達。

樂團2017年4月21、22日首度接受福島市邀請舉行義演，當年4月19日在東京演出時，時任日本首相安倍晉三的母親安倍洋子在駐日代表謝長廷陪同下到場聆聽，並稱讚音樂會很成功，尤其是安可曲「望春風」悅耳動人。她表示希望藉由音樂文化交流，台日關係愈來愈緊密。（編輯：郭中翰）1130308

台北愛樂管弦樂團9日將在東京三得利音樂廳首演作曲家鍾耀光作品「媽祖傳奇」，與華洲園布袋劇團共演。圖為8日採排場景。（台北愛樂提供）中央社記者楊明珠東京傳真 113年3月8日

台北愛樂管弦樂團9日將在東京三得利音樂廳首演作曲家鍾耀光作品「媽祖傳奇」，為311災區民眾祈福，也紀念去年去世的日本國寶級音樂家外山雄三。圖為樂團8日彩排場景。（台北愛樂提供）中央社記者楊明珠東京傳真 113年3月8日

台北愛樂管弦樂團將在東京、福島演出，8日在東京舉行記者會。日本台灣交流協會理事長谷崎泰明感謝樂團持續關懷311災民。他說台北愛樂到訪時機好，可讓災民知曉大家與災民同在。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月8日