陳明章攜手洪建全基金會 啟動台灣民謠種子傳習

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）有感台灣傳統「車鼓戲」、「說唱藝術」面臨無人傳承的危機，歌唱家陳明章與洪建全基金會共同發起「台灣民謠種子傳習計畫」，向旭陽民俗車鼓劇團藝師習藝，一起熱愛台灣土地。

陳明章今天早上在洪建全基金會舉行的記者會上表示，這個傳習計畫希望培養年輕一代熱愛台灣土地民謠，培養文化種子。目前已經選出23名首期傳習計畫藝生。甄選名單包括金枝演社第三代王品果、裝咖人樂團主唱戴睿駿、雙生仔樂團主唱鄭宜雰等。

洪建全基金會董事長洪裕鈞表示，這個計畫不只要保留傳統，也是透過傳習再轉譯，一起創造未來的文化。

車鼓陣說唱民俗藝術曾經風靡一時，以台灣農業社會歷史文化為靈感，匯聚台灣車鼓南管、說唱、四句聯及答嘴鼓以及歌舞劇等形式，蘊含台灣民間豐富的文化精髓。

根據台灣月琴民謠協會發出的新聞資料，這次學員平均年齡35歲，最年輕的21歲，目前還在念台灣戲曲學院戲曲音樂學系大學三年級。藝生們將跟隨「旭陽民俗車鼓劇團」三名藝師吳現山、吳鳳珠、王清標，分別學習車鼓南管演唱，以及台灣月琴、台灣三弦、大廣弦等樂器的演奏技巧。

三弦藝師吳現山表示，父親創這個團是要出去賺錢，「本來以為我們是屎，遇到陳明章才知道我是寶。」吳現三勉勵學員們認真學才會有土地味，「希望大家好好學。」大廣弦藝師王清標與演唱藝師吳鳳珠表示，團員都是一家人，很開心有這個機會可以傳習。

看到從事音樂及劇戲相關的專職工作者參加甄選，陳明章表示很開心，陳明章說，近年年輕創作者從台灣文化尋找創作靈感，希望經歷傳習計畫之後，他們的創作更能傳達文化底蘊。

陳明章近20年除了創作之外，以故鄉北投為據點，創立「台灣月琴民謠協會」，投入大量的時間進行月琴民謠及音樂理論的傳承種子的培養及推動。

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2023年，陳明章和洪建全基金會簡靜惠重逢，提及了早期基金會錄製的「陳達和他的歌」黑膠唱片，讓他從西方古典吉他回到台灣土地音樂做思考，至今仍然充滿感謝，陳明章說：「從寶山空手而回，叫做笨蛋，希望大家要認真學。」

「台灣民謠種子傳習計畫-旭陽民俗車鼓劇團」希望透過藝師們的口傳心授，將這項台灣民謠文化保存下來，落實代代相傳的目標。傳習課程將於2024年3月31日正式展開，一直到2026年3月31日止，為期兩年。陳明章表示，這不但是藝術教育，也是文化保育。（編輯：李亨山）1130319