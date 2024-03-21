從炫技到禪意 胡瀞云鋼琴獨奏會發現深情李斯特

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）小時候以為作曲家李斯特的樂曲就是非常炫技亮麗，旅美鋼琴家胡瀞云直到近年重拾李斯特，對於李斯特樂曲中的大愛與禪意充滿啟發，這次返台，她將帶來全場李斯特音樂，為李斯特說故事。

在胡瀞云心目中，匈牙利作曲家李斯特（Franz Liszt）心胸廣闊，夠義氣，顧家，同時也為社會貢獻良多，「他很早就成了家喻戶曉的超技鋼琴家，又將重心放在作曲與寫作上。晚年則作育英才，最後成為神父。」

李斯特身兼作曲家、樂評家與鋼琴家多職，是浪漫主義音樂的主要代表人物之一，他將鋼琴技巧發展到當時無人能比，在鋼琴上創造了管弦樂效果。李斯特也有即興才華，還有「鋼琴之王」的美稱，19世紀上半期李斯特的音樂席捲整個歐洲。

胡瀞云今天接受中央社專訪表示，年輕時認為李斯特樂曲就是超技與華麗，自己又比較喜歡深沉內斂的樂作，就沒有從精神層面去延伸理解李斯特；但隨著自己成長，接觸更多李斯特的樂作，「李斯特音樂裡有他對人類的溫暖，他對舒伯特甚至華格納的鼓勵，對宗教的超脫，我很感動。」

胡瀞云這次挑選的曲目非常精彩，包括李斯特受到18及19世紀偉大詩歌啟發的一系列藝術歌曲改編的3首「音樂會練習曲」。還有直接影響印象樂派與20世紀音樂發展的晚期名作「艾斯特山莊的噴泉」，胡瀞云說，這首作品啟發後來的法國作曲家德布西創作水的意象，非常動人。

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胡瀞云也選了李斯特改編自舒伯特「莎士比亞小夜曲」、「小夜曲」、「水上吟」、「聖母頌」與「魔王」，以及李斯特改編舒曼的「奉獻」等6首膾炙人口藝術歌曲。最後則以兼具精湛技巧與華麗旋律的「西班牙狂想曲」作結，胡瀞云希望這套曲目可以帶給聽眾希望、力量跟很多安慰。

胡瀞云2024鋼琴獨奏會「李斯特．蛻變」3月23日在台中國家歌劇院中劇院，3月30日在台北國家音樂廳演出，暑假也將同步發行專輯。（編輯：張雅淨）1130321