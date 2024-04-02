台灣音樂百科辭書增訂新版 陳郁秀謝4大金剛協助

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）音樂學者陳郁秀擔任總策劃，「台灣音樂百科辭書」增訂新版問世，共2660則辭條，總字數近200萬字，圖片及譜例572張，規格浩大。陳郁秀感謝4名主編，「她們是我的4大金剛。」

這本辭書內容分為「原住民音樂」、「漢族傳統音樂」、「當代音樂」以及「流行音樂」4篇，4名主編專家學者分別為呂鈺秀、施德玉、陳麗琦及熊儒賢。

陳郁秀今天在記者會上說，主編們不厭其煩，連最小的標點符號都會一再斟酌，有新的資料也會求證之後加進去，這都讓這本辭書有了代表性。

陳郁秀表示，這本辭書用台灣人的角度去詮釋自己的音樂，「如果我們想要知道排灣族的音樂、阿美族的音樂，想要知道台灣的說唱，難道是去找外國人問嗎？」她強調：「這本辭書就是用台灣人的角度去詮釋我們自己的音樂，這比甚麼都重要。」

陳郁秀2009年策劃出版了「台灣音樂百科辭書」，是首次呈現台灣音樂文化400年的音樂百科；2023年完成全面增修刪訂版本，出版「台灣音樂百科辭書」增訂新版。陳郁秀說，要啟動增修版工程想了很久，過程非常困難，「我知道我一開始，就不知道什麼時候會結束，但我還是要做」。

陳郁秀表示，自從第1版「台灣音樂百科辭書」問世，台灣人第1次對於自身的音樂歷史及藝術進行了詮釋與發聲，並提供了國人音樂上的身分認同，辭書完成後引發的許多新議題，更帶動了研究；辭條本身的活態生機，即使是過去人事物也會有新觀點，也引發了修改辭書的機緣。

陳郁秀感謝遠流出版董事長王榮文，「我有幾百本書都是他出的，很謝謝王榮文，他說反正我弄好他就會出版，這讓我非常感動。」

王榮文說，在台灣文化界，陳郁秀的使命感是很強大的，「我們現在要做『使命感經濟』，重視產值，也重視影響力，這本書能順利誕生，沒有陳郁秀的使命感是做不到的」。

這本辭書增訂新版除了對第1版辭書中既有2391個辭條進行改寫，使其內容能與時俱進之外，又再開拓近12%的新辭條，目前共有2660則。

陳郁秀表示，新增12%的辭條內容包括空間場所的增設、重要文獻的出版、與日俱增的新認同以及國家音樂文化政策與事件等，都透過編輯群的集思廣益加入，撰寫者有248名，參與的專家學者超過500人，透過這次重新的全面梳理與增修，期待擴展未來台灣音樂的研究厚度。

文化部藝術發展司長周雅菁致詞表示，陳郁秀是她的老長官，多年來始終如一，為台灣音樂堅持努力。周雅菁說，雖然「重建台灣藝術史」、「重建台灣音樂史」計畫即將告一段落，但文化部會另啟新的計畫接續，政府與民間一起合作，才能厚植台灣文化主體性。（編輯：管中維）1130402

「台灣音樂百科辭書（增訂新版）」新書發表會2日在台北史坦威鋼琴中心舉行，詞曲創作人陳明章（右）現場音樂表演。中央社記者趙世勳攝 113年4月2日

「台灣音樂百科辭書（增訂新版）」新書發表會2日在台北舉行，唐美雲歌仔戲團團長唐美雲（圖）出席並帶來精彩表演。中央社記者趙世勳攝 113年4月2日

「台灣音樂百科辭書（增訂新版）」新書發表會2日在台北史坦威鋼琴中心舉行，總策劃陳郁秀（前右5）等人出席，現場與會貴賓合影留念。中央社記者趙世勳攝 113年4月2日