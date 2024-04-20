洛杉磯時報書展 7文學作品訴說台灣故事

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（中央社記者邱祖胤台北20日電）美國洛杉磯時報書展將登場，文化部駐洛杉磯台灣書院以「台灣故事」主題，推廣7部涵蓋台灣歷史、飲食生活及原住民文化等面向的作品，展現近年台灣文學英譯佳作。

根據文化部今天發布新聞稿，2024洛杉磯時報書展（Los Angeles Times Festival of Books）於4月20、21日在美國南加州大學（University of Southern California）登場，今年共有超過500名作家及攤位參展，台灣作家及作品同樣不缺席。

洛杉磯台灣書院本次規劃「台灣故事」主題內容，向國際讀者推薦「來自清水的孩子」、「台灣製造」、「傀儡花」、「山林與海之歌：台灣原住民神話系列」，以及童書「夜市奇緣」、「爸爸的小貨車」、「這不是我的家」等作品。

其中游珮芸及周見信「來自清水的孩子」，以漫畫呈現政治受難者蔡焜霖的生命故事，3月甫獲法國吉美亞洲文學獎「圖像小說」獎項；台裔美籍記者魏貝珊實地訪查店家而創作的「台灣製造」，介紹逾百道台菜料理精隨及文化，去年出版即獲「紐約時報」、「洛杉磯時報」等媒體評選為2023最佳食譜書。

陳耀昌「傀儡花」取材自1867年發生於恆春半島的「羅妹號事件」，曾獲台灣文學獎「圖書類－長篇小說金典獎」，並於2021年發展成影視作品「斯卡羅」；原住民族作家劉嘉路攜手捷克插畫家湯瑪士．瑞杰可（Tomáš Řízek）推出「山林與海之歌：台灣原住民神話系列」，則以富有音韻的童詩搭配色調大膽的插畫，呈現泰雅族、魯凱族及阿美族著名的傳說故事。

鄭仰婷「夜市奇緣」以流浪狗與迷路女孩在夜市相遇為背景，從中描繪出對台灣夜市的記憶；獲美國3X3國際插畫大獎殊榮的「爸爸的小貨車」，作者Mori三木森藉由小女孩的視角，開啟一段奇幻的旅程，詮釋親子間的關愛與陪伴；游之儀及張為「這不是我的家」則讓讀者認識「逆向移民」，述說移民家庭面對的文化衝擊，到心境的轉換，最終找到歸屬感。

此外，台灣展區20日下午2時將邀請鄭仰婷到場與觀眾見面，分享她曾與迪士尼等具影響力出版社合作的創意來源與創作歷程。（編輯：陳政偉）1130420