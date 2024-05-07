本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

澎湖修復歷史建築「尖山顯濟殿」 保存文化資產

2024/5/7 13:47（5/7 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
列入澎湖縣歷史建築的尖山顯濟殿，修復工程7日開工。（澎湖縣文化局提供）中央社 113年5月7日
列入澎湖縣歷史建築的尖山顯濟殿，修復工程7日開工。（澎湖縣文化局提供）中央社 113年5月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣7日電）澎湖縣歷史建築「尖山顯濟殿」修復工程今天開工，工期400天，完工後將成為一座實體的傳統廟宇營建技術展示場域，保存文化資產。

「尖山顯濟殿」修復工程今天在法師長王志民循傳統科儀後開工，由澎湖文化局長洪棟霖、湖西鄉長陳振中、國民黨議員吳政杰與顯濟殿主委洪文龍和村民等人，共同見證這座古廟修復。

洪棟霖表示，依顯濟殿石碑記載，創建於清乾隆46年（1781年），奉祀主神謝安，迄今有240餘年歷史，尤其宮廟泥作、木構及鑿花、彩繪與彩繪磁磚，皆出自名師葉根壯、莊順就、黃友謙、黃文欽與黃文豹等澎湖匠師，極具技術史研究價值，曾先後多次整修，是澎湖50年代少數尚存的木構與RC混構的宮廟形貌建築代表之一，見證澎湖清末至日治時期廟宇建築的變遷歷程。

洪棟霖表示，湖西尖山顯濟殿在民國106年3月列為澎湖歷史建築，澎湖縣政府向文化部申請補助經費新台幣2450萬元進行修復工程，工期長達400天，將作為實體的傳統廟宇營建技術展示場域。（編輯：郭諭儒）1130507

澎湖尖山顯濟殿迄今有240餘年歷史，宮廟泥作、木構、鑿花及彩繪磁磚皆出自名師，修復工程7日開工。（澎湖縣文化局提供）中央社 113年5月7日
澎湖尖山顯濟殿迄今有240餘年歷史，宮廟泥作、木構、鑿花及彩繪磁磚皆出自名師，修復工程7日開工。（澎湖縣文化局提供）中央社 113年5月7日
#洪棟霖
#澎湖縣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.61
更多編輯台推薦新聞：