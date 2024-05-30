台灣藝術展「海市蜃樓」 溫哥華博物館開幕

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（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）海市蜃樓展覽今天在溫哥華博物館開展，台灣藝術家姚瑞中及紀錄片導演羅秀芝在開幕典禮上分享拍攝「蚊子館」的社會省思，當地藝文界人士讚賞台灣社會的開放進步。

開幕式在加拿大台灣民俗文化團體天金陣鼓的澎湃節奏下揭開序幕。除兩位藝術家外，溫哥華博物館（Museum of Vancouver）執行長維謝拉（Mauro Vescera）、洛杉磯台灣書院主任簡德源、駐溫哥華辦事處長劉立欣及許多加拿大藝文界人士出席。

海市蜃樓（Mirage）展覽探討台灣公有閒置設施的問題。姚瑞中2010年起帶領學生做田野調查，挖掘各城鎮不為人知的浪費工程，從藝術教育層面探討政治和社會的多重面向。

姚瑞中說：「我讓世人看到台灣真實醜陋的一面，但難能可貴的是，台灣社會卻能自由開放地討論這些棘手問題，進而做出改變。」他幽默地說：「一開始是抱著可能要捲鋪蓋失業的心情和學生一起做這個項目，沒想到台灣很包容，給了我很大的空間，我才能站在這裡。」

羅秀芝一路配合姚瑞中將影像紀錄做成紀錄片，她說：「『蚊子館』工程世界各國都有，很高興這個計畫在海外多國參展時都觸動了當地民眾。透過與當地學生和社區的合作，挖掘出當地的閒置工程，進一步誘發當地人的省思、啟動人文關懷，促成另一種進步。」

海市蜃樓是洛杉磯台灣書院和溫哥華博物館第二次合作，雙方2022年簽署「文化交流合作備忘錄」，當年推出台灣藝術家王郁雯與加拿大台裔藝術家阮福辰的聯展「以想像交換回憶－溯自然」，大獲好評。

維謝拉2022年赴台造訪姚瑞中工作室時，對「海市蜃樓」印象深刻。他很高興這次有來自台灣的150件精選影像及紀錄片，加上英屬哥倫比亞大學（UBC）學生對溫哥華閒置建築的探索，共同展示廢棄建築與活化利用的可能性。「這對我們來說是一個機會，串聯台灣在閒置空間所做的努力，又可以和英屬哥倫比亞大學學生合作，創造了一個連接兩個國家的故事。」

簡德源說，台灣以民主為底蘊的軟實力已經獲世界肯定，一如「海市蜃樓」折射出的「文化行動主義」引發有意義的公共對話，創造以藝術促進城市發展的社會實踐，深獲溫博館肯定，雙方已著手研究下一個展覽的方向。

海市蜃樓展覽歷時3個月，至8月底結束。（編輯：郭中翰）1130530

台灣藝術家姚瑞中（左）及紀錄片導演羅秀芝（左2）在溫哥華博物館開幕式現場導覽「海市蜃樓」，藝文界人士對成就大為讚賞。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年5月30日

溫哥華博物館執行長維謝拉（Mauro Vescera，左）、原住民耆老約瑟夫（Dannis Joseph，中）和洛杉磯台灣書院主任簡德源（右）在「海市蜃樓」開幕式合影，提及台加在原住民藝術文化的領域可多交流。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年5月30日