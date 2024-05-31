故宮南院神獸現形展 風獅爺、虎爺都亮相

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）故宮南院神獸現形展包羅萬象，遠自上古先秦，近到廟宇及民俗創作，從青銅器到家中神桌的擺設都入列，風獅爺、虎爺也亮相，讓參觀者倍感親切，展期至7月28日止。

故宮南院告訴中央社記者，神獸現形展展期還有2個月，許多展件在廟宇、民間建築都看得到，如風獅爺、虎爺；觀眾觀展時除了熟悉感和趣味性，還能從中獲得知識，拉近和古人的距離，理解歷代人們對於擁有美好生活的祝福與想望。

故宮南院說，虎爺為民間信仰中的動物神，常被安奉於神桌下方，為神明的坐騎或協助神明傳遞訊息，搬運物品。此次展出2尊虎爺神像成坐姿，抬頭仰望，濃眉大眼，口中露出門牙及虎牙，樸拙可愛，相當平易近人。

另有2件風獅爺展品，其中一件相當特別，有四個面，象徵能收四方風邪，另一件則圓頭圓臉，表情憨厚可愛。2件風獅爺表面釉彩均已脫落，但好像仍張開著大口，忠實地守護房子免於風煞威脅。

故宮南院表示，神獸現形展展期從2月至7月，部分有機質構成的展品，如繪畫、織布等已到3個月展示限制，近日更換展品，展示明、清及民國初年畫家所繪的鳳凰、麒麟、狻猊、鶴、兔子、大象、水牛等。

故宮南院指出，更新的展品中，展示難得一見清朝傳教士畫家郎世寧所繪的白鹿，古代有鹿滿500歲就會變成白色的說法，白鹿自古就被視為長壽的象徵。

關於這幅畫的由來，故宮南院表示，乾隆16年（西元1751年）蒙古貴族吉必力滾達賴送來一隻白色的鹿給乾隆皇，這時正好是乾隆母親60歲生日，特別請郎世寧畫下這隻象徵吉祥尊貴的白鹿表達對母親的祝賀。（編輯：郭諭儒）1130531