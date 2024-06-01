訪社造點 李遠：宜蘭常是發動文化概念最早地方

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）文化部長李遠今天赴宜蘭參訪二結王公廟與二結穀倉。他說，社區營造30年徹底改變台灣人對自己文化的重視，宜蘭經常是發動文化概念最早的地方，也是塑造社區文化成功的案例。

李遠下午在大二結文化基金會前董事長林奠鴻等人陪同下，先後參訪二結王公廟與二結穀倉。

林奠鴻表示，1997年是政府推動社區總體營造政策初期，二結王公廟廟方因王公廟年久失修、空間有限，且與都市計畫道路重疊等因素下決定重建，但在社區居民希望保存舊廟的共同心聲下，發起一場由下而上的千人移廟行動。

林奠鴻指出，後續更在推動修復後，將舊廟轉型為「二結庄生活文化館」，許多活動、課程、會議都在文化館展開。這場移廟行動不僅讓舊廟空間逐漸演變成社區生活中心，新廟也因此可繼續興建，王公信仰得以持續透過不同方式傳遞到村落裡，「千人移廟」也成為社區營造的最佳範例。

「二結穀倉是二結王公廟長出來的」，林奠鴻說，因為民眾參與二結王公廟過程的感動，改變大家對於文化資產保存的價值及態度。

林奠鴻表示，當時1名在五結鄉農會上班的居民，在知道農會有拆除二結穀倉的規劃時，再次與大二結文化基金會（當時為大二結文教促進會）發起社區保存二結穀倉行動，最終促使二結穀倉在1998年獲指定為縣定古蹟，2011年經修復、活化後成立「二結穀倉稻農文化館」，成為最早期的地方文化館之一。

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李遠指出，就任文化部長後第一個離開台北的行程就選擇宜蘭，源起於自己對於宜蘭的感情，不管是從宜蘭擁有許多的創作者、藝術家，或是影響全台灣的冬山河改造經驗，宜蘭經常是發動文化概念最早的地方。

李遠表示，從看見千人移廟後的五結王公舊廟保存及新廟重新設計，以及二結穀倉成為地方文化館後，也融入新住民文化介紹特展等，都展現「文化永遠是在一直變動，而且一直增加，並不是排斥的最好範例」。（編輯：戴光育）1130601