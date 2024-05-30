藝術家雷驤辭世 文化部長李遠哀悼

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（中央社記者王寶兒台北30日電）集作家、畫家、影像工作專長於一身的雷驤昨天辭世，享壽85歲。文化部長李遠與雷驤熟識，聞訊深表哀悼並提到，雷驤對所見所聞充滿好奇，如孩子般，也深深影響李遠對生命的看法。

雷驤1939年出生於上海，1949年隨家人來台，台北師範學校藝術科畢業，曾任小學老師、電視節目製作人，同時也是知名作家、畫家、紀錄片導演，畢生獲獎無數，包括金鼎獎、金爵獎、金鐘獎等各領域最高榮譽，2018年更榮獲台北文化獎，其全方位的創作成果，素為文化界推崇。

李遠今天透過文化部新聞稿表示，他和雷驤有過一起出遊的經驗，「他真是一個熱愛生命、享受生活的藝術家，他隨手畫素描，對所見所聞都充滿了好奇，像一個孩子一般，深深影響了我對生命的看法。」

長年投入文化藝術創作的雷驤，1967年於「文學季刊」第3期發表首篇小說「犬」，自此寫作不輟，文學作品包含小說、散文、隨筆等多達300萬字。著有「愛染五葉」、「文學漂鳥」等散文集及「單色風情」、「島嶼殘念」、「流動的盛宴」等繪畫散文集，並以散文集「悲情布拉姆斯」獲金鼎獎、小說集「矢之志」獲中國時報小說推薦獎。

在影像紀實創作方面，雷驤以敏銳細膩的觀察力，描繪個人、生活、家族、土地等生命記憶及時代歷史紀錄，所製作「映象之旅」、「大地之頌」、「靈巧的手」、「作家身影」等多次獲得金鐘獎，也與女兒、知名音樂人雷光夏共同合作配樂工作，創作力豐沛多元，同時親身致力人才培育，任教各地學校。

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文化部表示，雷驤半世紀以來的創作生涯，兼具文學作者、插畫家與影像工作者的多重身分，在「全身文化人」的雷驤身上，盡情體現攝影、美術與文學的辯證與交融，雷驤正式公開發表的攝影作品並不多，但若就攝影事件與攝影行動的社會意義上，他必然是時代先行者。

文化部表示，雷驤一生跨界文學、美術與影視，讓文化扎根於生活、美學回歸於日常，對影像實踐的執著與堅持令人動容，為其逝世，文化部表達深切悼念與敬意。（編輯：陳政偉）1130530