芥川獎獲獎作「黑盒城市」 刻畫現代人寂寞疏離

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）日本小說家砂川文次的芥川獎得獎作「黑盒城市」，以疫情時代的單車快遞員，刻畫出現代人寂寞疏離、無法配速的宿命人生，獲「賢者之愛」作家山田詠美盛讚，能看見年輕人就要窒息的躁動靈魂。

根據木馬文化書訊，砂川文次經歷特殊，曾加入陸上自衛隊，成為AH-1S型直升機駕駛員，退伍後在都內區公所任職。自衛隊在職期間，他憑藉投稿作品「市街戰」贏得2016年第121屆文學界新人獎，正式出道。至今3度入圍芥川獎，並在2022年以小說「黑盒城市」榮獲第166屆芥川獎。

「黑盒城市」描述從老家逃到大學，從自衛隊到房屋仲介，上班又辭職，辭職又上班的佐久間，在疫情期間當起了單車快遞員。日復一日，他騎著腳踏車在東京街道上奔馳，日夜待命，經歷諸多社會階層上的不平等待遇與眼光。然而佐久間無處可去的怒氣與憂鬱在城市裡越來越高漲，面臨著爆破的危機。

砂川文次透過細膩的筆觸與人物獨白，鮮明描寫出年輕世代關於「人生」、「工作」、「孤獨」等存在處境，以及看似疏離躺平之後瀕臨爆炸的彷徨無助，獲芥川獎評審委員小川洋子、吉田修一、山田詠美、川上弘美等名家盛讚，被譽為實力派新秀開拓新局的傑作。

在致台灣讀者的序文中，砂川文次分享，撰寫這部作品時，世界正處於疫情之中，自行車作為避免感染、促進健康與環保的移動方式而受到矚目，自行車行的各種備品和存貨迅速搶購一空。

與此同時，他指出，逐漸轉向雲端的辦公室作業，致使專門收送文件的快遞員工作銳減，不少快遞員都選擇改跑Uber。

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砂川文次寫道，那時急於避免感染、出於健康和環保考量而紛紛購買自行車的人，與使用自行車工作的人，恐怕生活在完全不同的世界，「回想起來，應該是我當時所觀察到、感受到的不適感成為了我寫作的原動力。」

砂川文次坦言，這種「不適感」中還夾雜了些懺悔情緒，因為他也只是從安全地帶，透過玻璃觀察世界的其中一人，並衷心希望，這本書有機會成為開拓某人世界的小小工具。（編輯：張雅淨）1130602