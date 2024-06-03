獲日本寫真協會國際獎 沈昭良：對台灣最大支持

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）台灣資深攝影家沈昭良今天出席2024年日本寫真協會獎頒獎典禮，獲頒國際獎。他發表得獎感言時說：「這個獎項除了是一個鼓勵，也是對於餵養我的文化母土–台灣，最大的支持和肯定。」

資深攝影家、策展人，同時也是華梵大學攝影與VR設計系專任教授的沈昭良今天出席日本寫真協會在東京九段會館舉行的頒獎典禮，從該協會會長青木良和手中接過國際獎獎狀與獎座。

早年留學日本的沈昭良在致詞時先以簡短的日語打招呼，之後透過口譯以中文致詞。他首先感謝日本寫真協會會長青木、文化部駐日台灣文化中心主任王淑芳及評審等。他還對家人、台日的師長好友，尤其是不久前過世的攝影家張照堂的長年指導，表達感謝和敬意。對於能回到學習攝影的起點獲此殊榮，他格外感動和鼓舞。

沈昭良說：「這個（國際獎）獎項除了是對我個人的鼓勵，也是對於餵養我的文化母土–台灣，最大的支持和肯定。」他還希望大家除了在攝影外，在各領域也能支持台灣。

日本寫真協會自1952年成立以來，制定「日本寫真協會獎」，每年度頒發作家獎、新人獎、國際獎、功勞獎以及學藝獎等5大獎項，表揚對日本攝影文化有卓越貢獻的個人、機構或團體。

日本寫真協會今年3月29日在官網公布2024年得獎名單，並指出沈昭良長年作為台灣和日本攝影界巨大的橋梁，於台灣引介、展示日本攝影家和作品，同時還在大學教授年輕學子，以攝影家的視野透過作品與亞洲鄰近國家、攝影創作者交流對話，展現超越攝影家的策劃與執行能力。

沈昭良今天在頒獎典禮後，對中央社表示，過去與日本的交流除了雙方的作品的往返交流外，也透過一些活動，讓彼此在攝影上面的教學或創作上的擴展都能有全面性的合作。在教學、展覽、出版上面，甚至在國際交流上面，過去都有長期的合作。

他希望未來在技術上能夠持續地深化、加強，讓彼此在攝影方面有更多的了解，也能夠讓台灣跟隨這樣的一個攝影風潮，在國際上慢慢地被看見。

已故攝影家郎靜山在1988年曾獲頒日本寫真協會國際獎，沈昭良是時隔36年獲頒此獎項的台灣攝影家。

沈昭良的長篇攝影著作包含「映像‧南方澳」、「玉蘭」、「築地魚市場」、STAGE、「台灣綜藝團」等，近年參與策劃「2023金邊國際攝影節–台灣當代攝影展」、「2022麻豆大地藝術季–潛行攝影計畫」等展覽。

另外，他曾獲頒金鼎獎、日本相模原攝影亞洲獎、韓國東江國際攝影節最佳外國攝影家獎、美國IPA紀實攝影集職業組首獎、吳三連獎等。

2024日本寫真協會其他獎項和獲獎者包括；作家獎/公文健太郎；新人獎 / 遠藤勵、夢無子；功勞獎/川田喜久治、東京工藝大學；學藝獎/寺崎英子寫真集刊行委員會。獲獎者作品5月31日至6月6日之間在東京六本木的富士攝影藝廊展出。（編輯：高照芬）1130603

攝影家沈昭良（右）3日在東京獲頒2024年日本寫真協會獎當中的國際獎。頒獎典禮後，評審之一、泰裔日籍攝影家瀨戶正人主動與沈昭良合照。中央社記者楊明珠東京攝 113年6月3日

攝影家、策展人沈昭良（左）獲頒2024年日本寫真協會國際獎，3日他出席在東京舉辦的頒獎典禮，從日本寫真協會代表理事會長青木良和手中接過獎狀與獎座。中央社記者楊明珠東京攝 113年6月3日

攝影家沈昭良（前排左2）3日獲頒日本寫真協會國際獎。他長年作為台灣和日本攝影界巨大的橋梁、以攝影家的視野透過作品與亞洲鄰近國家、攝影創作者交流對話。圖為日本寫真協會2024年得獎者。中央社記者楊明珠東京攝 113年6月3日