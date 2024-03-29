獲日本寫真協會國際獎 沈昭良：對台灣最大肯定

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（中央社記者王寶兒澎湖縣29日電）日本寫真協會今天公布2024日本寫真協會獎得獎名單，國際獎由攝影家沈昭良獲得，已故攝影家郎靜山在1988年也曾獲此獎。沈昭良說，獲獎是對孕育自己的母土「台灣」最大肯定。

日本寫真協會成立於1952年，並制定「日本寫真協會獎」，每年頒發5大獎項，表彰對日本攝影文化有卓越貢獻的個人或團體機構，獎項包含國際獎、傑出貢獻獎、終身成就獎、學業成就獎及新人獎。

日本寫真協會今天在官方網站公布2024年得獎名單，並指出沈昭良長年作為台灣和日本攝影界巨大的橋梁，於台灣引介、展示日本攝影家和作品，同時還在大學教授年輕學子，以攝影家的視野透過作品與亞洲鄰近國家、攝影創作者交流對話，展現超越攝影家的策劃與執行能力。

沈昭良向中央社記者表示，獲得日本寫真協會獎，除了是對他個人在攝影創作、交流推動的鼓舞外，「也是對孕育我的母土台灣最大的關注和肯定，我會珍惜這樣的幸運繼續前進」。

沈昭良現任華梵大學攝影與VR設計系專任教授，長篇攝影著作包含「映像‧南方澳」、「玉蘭」、「築地魚市場」、STAGE、「台灣綜藝團」等，近年參與策劃「2023金邊國際攝影節–台灣當代攝影展」、「2022麻豆大地藝術季–潛行攝影計畫」等展覽。

另外，他曾獲頒金鼎獎、日本相模原攝影亞洲獎、韓國東江國際攝影節最佳外國攝影家獎、美國IPA紀實攝影集職業組首獎、吳三連獎等。

2024年日本寫真協會獎頒獎典禮將於6月3日在東京舉行，獲獎者作品及相關介紹將於5月31日起在六本木的富士攝影藝廊展出至6月6日。（編輯：管中維）1130329