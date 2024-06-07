跟著工藝旅行去 100條路線飽覽新生活

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（中央社記者王寶兒台北7日電）「台灣工藝之父」顏水龍曾搭火車跑遍全台觀察，為工藝產業田野調查奠定基礎。工藝中心今年創立70年，規劃100條「工藝行旅」路線，引領探訪工藝師工作室，挖掘工藝新生活。

顏水龍在1954年創立「南投縣工藝研究班」，為國立台灣工藝研究發展中心前身，工藝中心今年邁入70年，便以其生日6月5日訂定為「六五工藝節」，並推出系列活動，持續發揚顏水龍投入工藝的精神。

「工藝行旅」活動契機便是源自顏水龍田野調查過程，工藝中心今天在台北舉辦「工藝行旅首發團」活動啟動記者會，並邀請20名自媒體創作者以工藝帶路人視角，引領民眾尋訪台灣各地風俗、文化特色景點，認識全新工藝多元風貌。

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工藝中心主任陳殿禮致詞表示，工藝中心將結合工藝產業、觀光旅宿等多元通路，以不同在地工藝路徑與工藝旅遊軸帶跨域串聯工藝文化消費；同時，將隨著「工藝遶境」的行腳，陸續在北、中、南、東地區推出百條路徑。

例如「藍染體驗工藝行旅」，民眾可從採集藍草開始，依循割草、浸泡等步驟，完成1件藍染作品。陳殿禮表示，將藉由「活工藝、工藝活」倡議精神帶動更多消費需求，活絡產業也促進台灣工藝產業發展，實踐工藝精神。（編輯：管中維）1130607