澎湖島嶼文化重印再版展覽 藝術家刻印玄武岩之美

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣7日電）文化部推動「藝術轉動社區計畫」，藝術家以藝術發展澎湖在地社造特色，今天在「島嶼文化的重印再版」展覽，以版畫形式呈現西嶼傳統石雕工藝，表現玄武岩之美。

文化部所屬國立台南生活美學館與澎湖縣政府文化局合作辦理「島嶼文化的重印再版」展覽，今天在澎湖西嶼大角工作室，由澎湖文化局副局長洪進業、西嶼鄉長李添進與藝術轉動社區計畫主持人吳瑪悧、藝術家李育貞等人共同開展，讓偏鄉小村充滿著文化藝術氣息。

台南生活美學館表示，文化部在南部7縣市推動「藝術轉動社區計畫」，今年首度徵選藝術家進駐西嶼，青年藝術家李育貞以大池社區老屋「大角工作室」，作為版畫的展出場域，透過訪談、觀察、紀錄、創作社區中的人與故事，別具意義。

澎湖文化局表示，澎湖群島擁有獨特的玄武岩自然景觀，西嶼鄉更有知名的大菓葉柱狀玄武岩，近年來結合觀光文化及地方特色的造形石雕深受觀光客喜愛。藝術家進駐社區與居民交流共創，將西嶼傳統石雕工藝以版畫形式呈現，以藝術發展在地社造特色。

吳瑪悧表示，今年台南生活美學館徵選有李育貞等3名青年藝術家進駐西嶼鄉，以多元觀點爬梳社區產業歷史、尋找消失傳統技藝職人的故事，轉譯為創作能量，盼透過藝術轉動社區計畫，藝術家跟社區的人可以有更多互動、相互學習理解，協助社區看到更多可能性。

李育貞表示，澎湖製石工匠的發展很早且專業，玄武岩石雕是澎湖傳統建築內外常見的建築裝飾。進駐期間與社區居民對話共同尋找紀錄與展示的方式，透過創作讓具有時代意義的玄武岩石雕以版印方式被看見，也讓社區再次關注自身環境。

文化局表示，島嶼文化的重印再版展覽，展出藝術家李育貞進駐西嶼鄉期間，將在地的玄武岩石雕工藝，以版印藝術保留紀錄，重新刻印出西嶼，即日起至21日止。（編輯：郭諭儒）1130607

文化部所屬國立台南生活美學館與澎湖縣文化局合作舉辦特展「島嶼文化的重印再版」，7日在澎湖西嶼大角工作室開展，讓偏鄉小村充滿文化藝術氣息。（澎湖縣文化局提供）中央社 113年6月7日