文化部邀藝術入校團隊交流 盼藝文接觸成孩子日常

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）文化部昨天舉辦藝術入校團隊交流活動，共有54組藝文團隊一起分享入校經驗及教學設計；藝術教育司長周雅菁致詞表示，文化部邀藝術團隊入校，希望孩子從小就有機會接觸藝術的美好。

文化部今天發布新聞稿表示，文化部近7年來持續推動文化體驗教育，至113學年度，累計超過400組藝文團隊進入逾2400所學校，參與學生人數達11萬3400人；周雅菁表示，文化部將繼續推動相關計畫，期盼提供更多學校及學生接觸多元文化藝術的機會。

其中，陳錫煌傳統掌中劇團演師陳冠霖與樂師們親自示範演出，也教現場許多不同領域的專業團隊一起練習操偶，宛如小教室；影響．新劇場藝術總監呂毅新則分享，表演團隊入校除了給予專業帶領外，同時考慮不同學校教學需求及教師共同參與，創造團隊、學校雙贏的教學過程。

漆藝老師邱俊彰則分享將在地傳統工藝帶入學校課程的內容，包含讓孩子從認識漆樹開始，到製作筷子、碗盤、杯子等日常生活用品，讓孩子用自己做好的漆器盛上美味點心，增加漆藝與日常生活的連結。

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其他包括朱宗慶打擊樂團及足夢舞人，相互運用打擊樂、踢踏舞元素，現場示範手腳並用的節奏模仿；清華閣周祐名掌中劇團現場分享口白的音調教學運用；無獨有偶工作室劇團則分享課程安排要有彈性，可調整人數、時間跟主題連結等；雲門舞集則強調與學校教師須建立互信與默契。

文化部表示，文化體驗教育邀請各領域藝文團隊親自到校授課，為學生帶來不同藝術體驗；今年有108組藝文團隊獲得補助，包含音樂及表演藝術、視覺藝術、文化資產、工藝設計、電影與文學等多種藝文體驗課程，歡迎更多藝文單位及學校參與。（編輯：陳仁華）1130613