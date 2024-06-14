2024台南美展得獎名單出爐 3人奪台南獎

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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市政府今天公布「2024台南美展」得獎名單，「台南獎」得主是呂佳憲、王宣閔、楊雅晴；得獎作品將於9月20日至10月20日在台南文化中心展出，9月28日在台糖長榮酒店頒獎。

「2024台南美展」6大類首獎及從中挑選3名「台南獎」得主今天出爐。「台南獎」得主與作品分別是「書法類」呂佳憲的「陳肇興詩二首（亂後初歸里中、山館夜坐）」、「攝影類」王宣閔的「穿越時空的精靈」、「立體造型類」楊雅晴的「無何有之鄉」。

另外，王啓文以作品「憂鬱的女孩」獲得西方媒材類首獎。麥詩韻以作品「金魚街」奪得東方媒材類首獎；毛祚欽以作品「牡丹金如意」獲得傳統工藝類首獎。

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市府文化局發布新聞稿指出，「2024台南美展」評選西方媒材類、東方媒材類、書法類、攝影類、傳統工藝類及立體造型類等6大類徵選項目，報名投件共592件，其中西方媒材類213件、東方媒材類73件、書法類53件、攝影類102件、傳統工藝類62件、立體造型類89件，審查錄取147件，占總件數24.83%。

文化局表示，綜觀今年得獎作品，既有當代藝術創作緊扣議題，探究文化系統及歷史連結，也能觀視自身個體內在生命經驗與作品間的相互關係。不論是反映時代、寫照土地和表現自我企圖，或與天地共鳴、歷史對話、生活歷練軌跡，都可窺見一二，彰顯屬於台南獨立融合的文化精神。（編輯：謝雅竹）1130614