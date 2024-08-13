愛丁堡藝穗節台灣季登場 台劇團展現藝術實力

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（中央社記者簡玉晴愛丁堡13日專電）2024愛丁堡藝穗節「台灣季」於8月1日到8月25日登場，昨天在當地指標性藝文場館「夏日劇場」（Summerhall）舉辦「台灣之夜」，邀請劇團、駐英代表處、愛丁堡市長等人一同觀賞。

本次台灣季受邀的有4個團體，分別是「0471特技肢體劇場」、「種子舞團」、「嚐劇場 」與「身體處方」。他們在台灣之夜中表演作品的精華片段，獲得現場觀眾熱烈迴響。

駐英代表姚金祥致詞時說，來到愛丁堡後受到這裡濃厚的藝術氛圍感染；台灣已是第11年參與藝穗節，這不僅是藝術家展現創意的平台，也是台灣與愛丁堡之間的重要交流機會。

愛丁堡市長艾爾德瑞吉（Robert Aldridge）相當感謝台灣的團隊們帶來有趣的表演，並讚賞台灣在人權、婚姻平權等議題上，居亞洲國家領先地位，希望能夠持續深化與台灣的交流，共同促進和平。

愛丁堡市議會議長戴伊（Cammy Day）特別用中文向現場觀眾問好：「你好！歡迎來到愛丁堡。」，同時也力邀台灣人來愛丁堡旅遊。

藝穗節大會執行長麥卡錫（Shona McCarthy）感謝台灣帶來世界級的舞蹈、戲劇與劇團。她也提到，「言論自由」（Freedom of Expression）是藝穗節自1947年來的核心價值，相信這不僅是歐洲的價值，也是台灣的價值。

今年獲選的團隊是經過文化部甄選後來愛丁堡演出。除受文化部補助的團體外，還有台灣的街頭藝人與魔術師以個人身份來愛丁堡，共同參加藝穗節盛會。

其中，街頭藝人余明軒今年首次來到藝穗節，他在Instagram上累積超過4萬追蹤數。他表示，相當喜歡這裡濃厚的藝術氛圍，能感受到因藝穗節的關係，愛丁堡民眾有更高看表演的意願，也希望明年還有機會再來。

當晚活動主持人特別穿上帶有台灣特色的服裝，並積極與台下觀眾互動，氣氛相當熱絡。表演結束後，還播放多首耳熟能詳的華語歌曲，讓現場的大人、小孩都能隨之起舞，沉浸在台灣之夜的氛圍中。

台灣之夜的現場更供應刈包、串燒與涼糕等經典台灣小吃，不僅讓辛苦的表演團隊能品嚐到家鄉味，也讓外國友人能夠感受到台灣的美食文化。

愛丁堡藝穗節每年8月舉行，提供為期3週的表演藝術節目，也是愛丁堡最重要的節日之一。近年來，主辦單位致力於推廣藝穗節至國際舞台，邀請來自世界各地的藝術團體。文化部也積極參與藝穗節，補助表演團體前來演出。

除了進入場館欣賞演出外，愛丁堡街上也充滿街頭藝人精心設計的表演，以及張貼各劇團演出的廣告資訊，讓人深刻感受到這座城市濃厚的藝術氛圍。（編輯：韋樞）1130813

藝穗節「台灣季」活動主持人（左1與右1）在服裝配件上特別使用充滿台灣特色的顏色。包括藝穗節大會執行長麥卡錫（左2）、駐英代表姚金祥（右4）與駐英文化組長陳斌全（右2）與觀眾分享籌備與參與藝穗節的感想。中央社記者簡玉晴愛丁堡攝 113年8月13日

本次愛丁堡藝穗節台灣季受邀的共有4個團體，他們在12日的台灣之夜中表演各自作品的精華片段，並獲得現場觀眾的熱烈迴響。圖為身體處方演出作品「㒩」。中央社記者簡玉晴愛丁堡攝 113年8月13日

街頭藝人余明軒（右2）今年首次來到藝穗節，在愛丁堡表演時被文化部看見後，受邀來到台灣之夜，更在當晚來了一段即興表演。中央社記者簡玉晴愛丁堡攝 113年8月13日