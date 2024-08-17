「瞬間」特展制止孩童臨摹 高美館致歉調整規定

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）近日有孩童在高雄市立美術館「瞬間」特展中臨摹作品時遭館方人員制止，此事引發熱議，高美館今天致歉並調整入館須知，歡迎民眾攜帶繪圖板或小於A3素描本與鉛筆進行速寫。

一名網友昨天在臉書（Facebook）貼出文章分享帶著小孩到高美館看展的經驗，網友說，帶著孩子參觀「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」，孩子看到畢卡索的作品打開平板坐在地上臨摹作品，但後來遭館內工作人員制止。這篇文章在網路上被不少人轉發引發熱烈討論。

這名網友說，館內工作人員跟她老公說，高美館不能臨摹作品，「只能拍照，不能臨摹，這是規定。」夫妻倆跟工作人員說高美館沒有相關規定，且孩子沒有影響到其他人的權益，而溝通過程中孩子聽到後，以為自己做錯事情，幾乎快哭了。

高美館事後在這名網友的文章中說明致歉，並調整入館須知開放速寫。高雄市文化局今天更發出聲明致歉，感謝所有朋友給予美術館的關注與期待，目前高美館已調整入場須知，歡迎觀眾攜帶繪圖板或小於A3素描本與鉛筆進行速寫。

文化局表示，作為高雄藝文館舍的監督及管理單位，對於美術館的場地管理方式檢討，文化局責無旁貸，已和美術館深刻檢討展場管理及人員溝通方式，也向大眾致歉，各界批評與建議也將做為未來對於場館營運管理上的檢視方向。

醫師李佳燕、文史工作者魏聰洲、臉書粉專「高雄好過日」等皆轉發此貼文，並加以評論強調「美術館不應高高在上，臨摹是國外美術館中常見的美麗風景。」（編輯：郭諭儒）1130817