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傳藝中心攜音樂學科中心 把台灣音樂推廣至校園

2024/8/19 17:06（8/19 18:01 更新）
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國立傳統藝術中心與全國高中音樂學科中心19日舉行合作備忘錄簽署儀式記者會，左起為音樂學科中心執行秘書陳姿秀、新北市政府教育局中等教育科課程督學朱肇維、音樂學科中心主任柯雅菱、傳藝中心副主任陳修程、傳藝中心台灣音樂館主任賴世哲、台藝大跨域表演藝術研究所教授陳慧珊。（傳藝中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年8月19日
國立傳統藝術中心與全國高中音樂學科中心19日舉行合作備忘錄簽署儀式記者會，左起為音樂學科中心執行秘書陳姿秀、新北市政府教育局中等教育科課程督學朱肇維、音樂學科中心主任柯雅菱、傳藝中心副主任陳修程、傳藝中心台灣音樂館主任賴世哲、台藝大跨域表演藝術研究所教授陳慧珊。（傳藝中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年8月19日
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（中央社記者葉冠吟台北19日電）國立傳統藝術中心與全國高中音樂學科中心今天在台灣音樂館舉行合作備忘錄簽署儀式，期待珍貴館藏與音樂教育結合，共同推動台灣音樂的傳承，為下一代帶來更多文化滋養。

傳藝中心副主任陳修程致詞表示，台灣音樂館擁有豐富的館藏資源，包含音樂資料、歷史文化和不同年代風格的音樂錄像等2萬4千餘件珍貴史料，他很期待藉由與教育的結合，讓台灣音樂文化被傳承普及，這次合作更代表了雙方在推廣台灣音樂教育領域邁出堅實的一步。

傳藝中心補充，這次合作備忘錄的目的是促進台灣音樂相關議題在高中等學校的教學應用，進一步提升台灣音樂館的館藏及展演資源的利用率。雙方將在未來3年內（2024年至2027年）透過資源共享、活動協辦等方式，深化在音樂教育及文化傳承方面的跨域合作。

台灣音樂館就像台灣音樂的守護者，主要業務就是台灣音樂的典藏保存、調查研究與推展，資源包含傳統音樂、當代藝術音樂和通俗音樂等。台灣音樂館主任賴世哲分享，甚至還有近百年歷史、日治時期研究者搜集的原住民、歌仔戲與南北管現場錄音，還有許多台灣作曲家捐贈作品。

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賴世哲指出，學生在教育體制較常接觸西洋樂，但台灣多元族群有別於西方脈絡，例如原住民歌曲的唱法就和西方文化的樂理有很多差異，他希望在大家越來越重視台灣本土文化過程，透過館藏讓更多人認識自己的音樂，也藉由專業、知道如何把專業素材轉為教學內容的老師們，擔任轉譯角色，善用館內文物。

音樂學科中心主任，也是新北市立新北高級中學校長柯雅菱表示，108課綱上路之後期望全方面的培養學生，包含藝術、美感、雙語及國際等。她希望這次合作能豐富高中音樂課程內容，讓老師們知道台灣音樂館這個寶庫，提供學生更多元的學習資源，提升大家對台灣音樂的認識和興趣。（編輯：李亨山）1130819

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陳修程
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