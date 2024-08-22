泰南設計週登場 老城魅力搭現代創意交融共舞

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（中央社實習記者簡成元宋卡22日專電）泰國南部近日上演一場融合傳統與潮流的設計饗宴，設計師將在地歷史魅力與現代創意相互結合，讓遊客在老城與海灘間發現一個充滿創意的南方世界，感受新舊交融無限可能。

2024年泰南設計週（Pakk Taii Design Week）17日起在泰國南部的宋卡府（Songkhla）登場，活動由泰國創意經濟局（Creative Economy Agency）主辦，一連展出9天，是泰南今年度重要藝文活動。

展場的區域橫跨宋卡府3大地點，包括合艾（Hat Yai）市區、宋卡老城及俗稱美人魚海灘的撒米拉海灘（Samila Beach），各個區域有屬於自己的特色展覽。

今年設計週的主題以泰南在地文化為主軸，合艾地理位置靠近馬來西亞，城市內街景和美食文化受到華人及穆斯林文化影響，但同時也與泰國南部當地文化相互結合，形成一幅特殊景象。

展覽的另一個主要區域宋卡老城於2021年向聯合國教科文組織（UNESCO）申請世界遺產，這裡的文化多元而豐富，除了可以看到傳統的泰國佛寺，也能欣賞到祭拜關聖帝君的廟宇及穆斯林參拜的清真寺。在泰南設計週的助力下，這座小城充滿了蓬勃生機。

泰南設計週的展出場地包括由古建築改造而成的現代藝文空間與咖啡館，也有街邊傳統小吃店。設計師在這些場域融入潮流設計元素，為商家外觀及商品注入新活力。

設計週期間還有主題講座，邀請藝文工作者分享及交流經驗。同時，展場內也設有手作工作坊，由工作人員協助民眾製作泰南區域獨有的傳統藝術品。

在設計週期間，遊客可以欣賞被聯合國列為人類非物質文化遺產的泰國古老藝術表演諾拉舞。諾拉舞為泰國南部傳統舞蹈，表演者會穿著華麗的傳統服飾和頭飾，戴著細長彎曲的指甲，呈現優雅而複雜的舞蹈。

在地商家也和設計師合作，推出充滿現代風設計的伴手禮及文創商品，傳統美食和現代設計元素相互碰撞，激發出新火花，以創新方式詮釋南方文化。

參加的民眾來自泰國不同的城市，但因為泰南設計週，大家相聚一堂，共同分享對這項活動的熱情。

設計週工作人員阿夫南（Afnan Wichiansuang）來自泰國最南部的也拉府（Yala），她來到宋卡讀大學，並利用課餘時間來到設計週擔任志工。

阿夫南說，今年設計週主要展現泰國南部獨特的文化，「設計師將自己家鄉的特色透過新穎的方式向外地遊客展現泰南文化的潛力。」展場透過不同工作坊及展覽，和在曼谷舉辦的設計展區別開來，展現泰南獨特魅力。

泰國高中生薩塔昆（Sattakun Amornrattansiri）則是來自普吉（Phuket），他開發了一款手機軟體，讓遊客在遊覽宋卡老城時更深入了解每個景點的文化背景，並獲得在地商家的特別優惠。

薩塔昆說，身為泰南的一分子，他當初設計這款軟體是希望促進宋卡當地觀光，他認為宋卡當地有其獨特的文化及歷史。他說，在地的社區連結緊密，不論是藝文或者美食類的商家，都積極參與今年的泰南設計週。

泰國文史工作者思唐（Stang Puapongsakorn）從曼谷遠赴宋卡參加活動，思唐喜歡去年的泰南設計週，所以今年特地來到宋卡再次參訪設計週活動。

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思唐說，泰南設計週與曼谷設計週有很大的不同，曼谷設計週活動分布在10多個不同的社區，規模很大，可能需要1到2週的時間才能看遍所有地點；而在泰南設計週，雖然也有很多地區參與，但主要的活動很集中，利用2天的時間就可以參加大部分的活動。

思唐說，今年的活動也更加有趣，「我喜歡這裡的人，無論是當地居民、設計師，大家對彼此之間都很熟悉」。（編輯：張芷瑄）1130822