前南美會長、資深藝術家陳泰元去世 享耆壽90歲

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（中央社記者張榮祥台南22日電）前南美會長、台南重要文化工作者及資深藝術家陳泰元，8月20日去世，享耆壽90歲；台南市長黃偉哲推崇陳泰元畢生作育英才無數，推動在地文化事務，貢獻卓越，令人不捨。

台南市政府今天發布新聞稿指出，陳泰元1935年出生於台南縣新化，1954年畢業於省立台南師範學校藝術科（國立台南大學），1959年加入南美會，隔年在故鄉新化舉辦首次個展，1964年在台北省立博物館（國立台灣博物館）舉行三人聯展，為個人寫下全國性紀錄。

陳泰元1973年獲全國教學方法優良教師，且持續藝術創作迄今，多在南台南發表作品，創作主題以港都或純樸民居為主，作品充滿祥和氣氛。

市府文化局表示，陳泰元60多年藝術創作之路，追求「視象．心象．意象」藝術創作三次元理論，企圖突破視覺真實性，融合視覺於個人意念及解析心靈疑惑，表達藝術家內心世界，呈現意念在創作過程重要地位，也讓藝術家創作由單純審美體驗昇華至心靈、精神的哲學思考新境界。

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陳泰元代表作「五光十色」系列作品，以自然界水蒸氣為主題，之後進一步發展「瀰灩幻影」系列，結合錯視效果於繪畫中，表現物體因氣候、時空、環境差異而改變自身存在性、真實性的現象，繪畫功力及深耕藝術教育不凡成就，深獲肯定。

文化局表示，陳泰元逝世是台南藝術界巨大損失，原訂2025年初陳泰元申請個展，文化局將接續辦理，緬懷台南這位一代藝術家。（編輯：陳仁華）1130822