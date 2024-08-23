梵谷特展25件真跡24日起展出 經典自畫像吸睛

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（中央社記者王寶兒台北23日電）富邦美術館與聯合數位文創股份有限公司保險超過新台幣100億元，明天起推出「梵谷：尋光之路」特展，展出25件真跡，除經典「自畫像」，還有「星空下的咖啡館」場景。

特展向荷蘭庫勒穆勒美術館借展梵谷（Vincent Willem van Gogh）1881年到1890年間作品，25幅畫作映照梵谷投入繪畫創作10年藝術生命，並以「光」為命題，依不同時期與特色區分為色調不同的「啟蒙之光」、「自然之光」與「心靈之光」展間。

富邦美術館長翁美慧今天在展前記者會表示，18歲到國外留學時，床旁就貼著梵谷「星夜」（The Starry Night）明信片，引進梵谷特展是她長期夢想。3展間讓人看見梵谷創作歷程歷經高低潮，最後在創作中找到自身定位，展名命題「光」不只是梵谷畫作重要元素，也希望藉藝術讓觀眾找到心中光亮。

聯合數位文創董事長李彥甫說，沉浸式、擴增實境（AR）等多元型態成為近年展覽趨勢，但他仍舊相信真跡力量，「真跡是會呼吸的」。梵谷作品技法與材質在保存上相較困難，移動不易，相信台灣近幾年不會再有這樣規模的全梵谷真跡展。

出生於牧師家庭的梵谷（1853-1890）投入繪畫前曾當過代課教師、牧師助手與書店員工，後來在弟弟鼓勵下開始全心投身繪畫。「啟蒙之光」展間可見完全不同於大眾印象的梵谷早期作品，以鉛筆、水彩等方式，試圖描繪生活中看見的農民與工人等。

「自畫像」（1887）是「自然之光」展間最受矚目展品，當時梵谷移居到法國巴黎，立志要以肖像畫家維生，但缺乏模特兒，就常以自己為主題，在巴黎期間就創作不下25幅自畫像。梵谷曾說：「如果我能掌握自己頭部的色彩—這並非易事，那麼我也必能畫出其他形形色色的男女肖像。」

「心靈之光」展間呈現梵谷過世前最後2年時光，壓軸展品「盛開的栗樹」（1890）是生前最後幾幅作品之一，除作品展現梵谷變化，展覽也透過時間軸、居住地地圖讓觀眾更認識梵谷生平。

「梵谷：尋光之路」特展明天起於富邦美術館展出到11月11日。（編輯：李明宗）1130823