本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

以聽覺逛展 富邦美術館邀蔣榮宗共譜場館樂音

2024/5/29 20:08（5/29 20:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
富邦美術館邀請作曲家蔣榮宗（右）擔任開館首名「年度合作音樂家」，並為美術館創作系列主題曲，其中「光與愛」靈感源自普立茲克建築獎得主倫佐．皮亞諾建築工作室（RPBW）的設計理念「城市森林」。（富邦美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 113年5月29日
富邦美術館邀請作曲家蔣榮宗（右）擔任開館首名「年度合作音樂家」，並為美術館創作系列主題曲，其中「光與愛」靈感源自普立茲克建築獎得主倫佐．皮亞諾建築工作室（RPBW）的設計理念「城市森林」。（富邦美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 113年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北29日電）以雕塑巨擘羅丹、藝術家常玉及趙無極的作品為靈感，富邦美術館邀請作曲家蔣榮宗擔任開館首名「年度合作音樂家」，將古典交響樂團元素結合當代影視音樂製作，為開幕雙展創作系列主題曲。

富邦美術館長翁美慧今天透過新聞稿表示，團隊希望美術館像家一樣，是令人放鬆的地方，因此加入音樂合作。她也期許富邦美術館能變成一個舞台，推廣台灣優秀有才華的青年前進國際。

蔣榮宗畢業於美國南加州大學主修影視配樂碩士、舊金山音樂學院多媒體科技應用音樂學士。2021年曾獲Composers Diversity Collective美國十大優秀菁英作曲家，2022年曾受邀擔任「美國國家錄音藝術科學學院 / 葛萊美獎 2022 Grammy U」導師，並曾為金曲獎與金馬獎打造星光大道紅毯配樂。

此次與富邦美術館合作，蔣榮宗說，透過與翁美慧對話探討，他漸漸認識、研究許多作品和藝術家故事，藉由音符表達出畫作與雕塑訴說的五感聽覺語言，「在過程中，翁館長更親自唱出她想詮釋的獨特旋律和樂句的情緒構想，為之驚豔。」他也在此次合作中，探索不同聲音藝術的各種可能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

如富邦美術館主題曲「光與愛」，靈感源自普利茲克建築獎得主倫佐．皮亞諾建築工作室（RPBW）的設計理念「城市森林」，將美術館日間的蟲鳴鳥叫聲、風聲、城市街道行車聲響等融入交響樂主題音樂。

富邦美術館開幕雙展「真實本質：羅丹與印象派時代」及「富邦典藏展．觸動」，蔣榮宗也為其打造「真實本質：羅丹」、「常玉–白蓮」、「趙無極–10.03.83」等曲，以鋼琴、管弦樂等表達出藝術家人生歷程。（編輯：張雅淨）1130529

翁美慧
富邦美術館5/4開幕 普立茲克建築獎得主在台首作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.113
更多編輯台推薦新聞：