以聽覺逛展 富邦美術館邀蔣榮宗共譜場館樂音

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（中央社記者王寶兒台北29日電）以雕塑巨擘羅丹、藝術家常玉及趙無極的作品為靈感，富邦美術館邀請作曲家蔣榮宗擔任開館首名「年度合作音樂家」，將古典交響樂團元素結合當代影視音樂製作，為開幕雙展創作系列主題曲。

富邦美術館長翁美慧今天透過新聞稿表示，團隊希望美術館像家一樣，是令人放鬆的地方，因此加入音樂合作。她也期許富邦美術館能變成一個舞台，推廣台灣優秀有才華的青年前進國際。

蔣榮宗畢業於美國南加州大學主修影視配樂碩士、舊金山音樂學院多媒體科技應用音樂學士。2021年曾獲Composers Diversity Collective美國十大優秀菁英作曲家，2022年曾受邀擔任「美國國家錄音藝術科學學院 / 葛萊美獎 2022 Grammy U」導師，並曾為金曲獎與金馬獎打造星光大道紅毯配樂。

此次與富邦美術館合作，蔣榮宗說，透過與翁美慧對話探討，他漸漸認識、研究許多作品和藝術家故事，藉由音符表達出畫作與雕塑訴說的五感聽覺語言，「在過程中，翁館長更親自唱出她想詮釋的獨特旋律和樂句的情緒構想，為之驚豔。」他也在此次合作中，探索不同聲音藝術的各種可能。

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如富邦美術館主題曲「光與愛」，靈感源自普利茲克建築獎得主倫佐．皮亞諾建築工作室（RPBW）的設計理念「城市森林」，將美術館日間的蟲鳴鳥叫聲、風聲、城市街道行車聲響等融入交響樂主題音樂。

富邦美術館開幕雙展「真實本質：羅丹與印象派時代」及「富邦典藏展．觸動」，蔣榮宗也為其打造「真實本質：羅丹」、「常玉–白蓮」、「趙無極–10.03.83」等曲，以鋼琴、管弦樂等表達出藝術家人生歷程。（編輯：張雅淨）1130529