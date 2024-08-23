林志玲力挺老東家 獻聲富邦美術館梵谷特展

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（中央社記者王寶兒台北23日電）藝人林志玲以名模、演員身分著稱，但外界少為關注她從事演藝工作前，她曾是富邦藝術基金會助理策展人，富邦美術館明天起展出「梵谷：尋光之路」特展，她力挺老東家，獻聲錄製語音導覽。

「梵谷：尋光之路」特展展前記者會今天下午舉行，富邦美術館館長翁美慧同時為富邦藝術基金會執行長，她回憶，林志玲首份工作就是在富邦藝術基金會，曾向她說「故宮不收我」，而自己便因此與林志玲結識至今，此次協助特展所錄製的語音導覽，非常有溫度，請大家觀展記得聆賞。

林志玲笑說，在去富邦藝術基金會前有到別的美術館應徵過，「然後我被狠狠的拒絕了。」翁美慧給了她人生的首份工作，讓她以美術助理策展人身分任職，她因此能進一步接觸美術，更從中感受到翁美慧對藝術的執著。

而在「梵谷：尋光之路」明天開展前，林志玲今天也帶領志玲姊姊慈善基金會捐助孩童，親睹藝術巨擘真跡，每件作品都令她喜愛不已，若要推薦則是「自畫像」（1887）與「日落時柳樹」（1888）。

林志玲說，梵谷一生歷經許多徬徨、不知所措與悲傷，但梵谷也曾說過「只要了解自己、認識自己、找到自己的熱情，那他就是幸福的，透過這段歷程，希望大家可以去看看怎麼樣的梵谷是你最喜歡的。」更邀請大家一定要在看展時聽聽語音導覽，「全部聽完會有小彩蛋喔」。

「梵谷：尋光之路」特展明天起將於富邦美術館展出至11月11日。（編輯：李亨山）1130823