用音樂送上3千萬祝福 吳念真為國民舞台劇填詞

（中央社記者葉冠吟台北27日電）綠光劇團國民戲劇「人間條件一」上週末結束連2週台北首演，開演前與散場時會播放一首歌「隔世」，勾勒出女主角阿嬤心裡最深的話，是編導吳念真為重演的特別創作，用音樂送上「3千萬」祝福。

綠光劇團透過新聞稿分享，因為「人間條件一」的再度重演，讓吳念真回想起「人間條件二」到「人間條件八」，每部作品都有一個以歌為名的副標題，這回才特別為「人間條件一」創作新主題曲「隔世」。跳脫戲劇而言，吳念真更感性自白：「我在寫這個歌的時候，好像也在寫我自己要向大家說再見。」

「隔世」由吳念真作詞，聶琳作曲、製作，阿嬤一角扮演者方宥心演唱，在首演前夕特別到錄音室錄音。吳念真指出，即便「人間條件一」是個沉重且老的劇本，但在聶琳巧手、快速且準確譜上音樂後，整體看來有減齡效果，「演唱的部分，也不需要找一個呼應阿嬤角色的聲音來詮釋，因為宥心詮釋相當到位，完全抓得住。」

「隔世」歌詞中唱出阿嬤對愛情的信仰：「你是我心內的倚靠，活咧的勇氣，你的眼神佮言語，有毋甘，有關懷，對我來講，這就是愛。」搭配吳念真親自獻聲獨白「妳有欠啥否？有欠就愛講」，把劇中阿嬤意義深重的叮嚀對應出來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

尤其歌曲中最後一句：「愛會記得哦，我期待，佮你閣再相逢，相逢進前，你千萬愛平安、千萬愛幸福、千萬要堅強。」也將深刻戲裡最重要的道別畫面，讓觀眾在演出後聽到主題曲時，也能帶走阿嬤的「3千萬」祝福。

「人間條件一」接下來10月4日至6日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院、10月11日至13日在台中國家歌劇院大劇院，將於8月26日中午12時開賣加演場次；11月2、3日則在新竹市文化局演藝廳演出。（編輯：張雅淨）1130827