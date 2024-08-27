彰化聲舞團八卦山銀橋廣場展演 舞作詮釋人生3階段

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化新銳舞團「聲舞團」將於9月20日至22日，在八卦山銀橋廣場展演「我忘記舉手」，舞作包含「我才十七歲」、「徘徊在繁華煩躁中的我」及「花甲的我」，詮釋人生3階段。

彰化縣文化局今天發布新聞訊息指出，入選彰化縣傑出演藝團隊的聲舞團於2016年成立，團長吳思瑋從彰化平和國小舞蹈班一直到大學遠赴德國攻讀舞蹈，旅德17年後回到彰化成立聲舞團，以創新與融合為宗旨，致力結合現代舞與當代身體語彙元素，2018年於彰化縣立美術館推出舞團首支作品。

文化局表示，聲舞團曾在縣立美術館、彰化農業穀倉、南郭郡守官舍及彰化縣議會議事廳等場地演出，讓表演藝術融入地方地景，期許每一支舞作都能從彰化出發，創造彰化獨有的舞蹈作品。

文化局指出，聲舞團這次推出的全新舞作「我忘記舉手」，讓創新藝術形式走入自然，作品包含舞作「我才十七歲」、「徘徊在繁華煩躁中的我」及「花甲的我」，分別對應人生的17歲至70歲，由3組不同年齡的舞者，詮釋人生3個不同階段。

舞作細說從青春期高中生、為生活打拚的社會中堅，到樂齡族群，在人生不同階段，面對選擇與決定時，往往習慣性地忘記舉手為自己發聲。

聲舞團藝術總監吳思瑋說，希望透過這次演出，讓觀眾能重新審視自己的人生歷程，找到生活的力量，找回舉手的動力，勇敢為自己發聲。（編輯：張雅淨）1130827