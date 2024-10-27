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2024台灣設計展嘉市府團隊參訪 黃偉哲西市場迎賓

2024/10/27 18:24（10/27 18:46 更新）
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2024台灣設計展正在台南舉行，嘉義市長黃敏惠（前右）27日率市政團隊參訪主展場之一的西市場，台南市長黃偉哲（前左）致贈紀念品。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年10月27日
2024台灣設計展正在台南舉行，嘉義市長黃敏惠（前右）27日率市政團隊參訪主展場之一的西市場，台南市長黃偉哲（前左）致贈紀念品。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年10月27日
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（中央社記者楊思瑞台南27日電）2024台灣設計展昨天起在台南登場，嘉義市長黃敏惠今天率市政團隊參訪主展場之一的西市場，台南市長黃偉哲致贈台南400紀念酒及設計展貴賓禮，盼大家期待接下來兩週相關活動。

黃偉哲表示，兩大展場之一的西市場自1905年設立，俗稱「大菜市」，11月10日台灣設計展結束後，攤商就會進駐，此處是「活的古蹟」，接下來也會繼續活躍於市民記憶中。

他說，希望台灣設計展觀眾逛完展場後，可順便到展場周邊吃喝逛買，從中了解台南豐厚城市文化底蘊，設計展活動精采可期、展覽內容豐富，大家可繼續期待接下來兩週各式活動。

台南市政府文化局提供資料指出，本次策展主題「是台南，當是未來」，不僅著眼於城市悠長歷史底蘊，在台南400年之際，讓眾人再次聚焦台灣起點，進而看見台南包容、智慧、韌性及永續城市特質，以及多元價值信念，回望過去、展望未來。

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文化局說明，主展場之一的西市場，聚焦在台南的吃與穿主題，策展團隊實際走訪台南物產產區與多間充滿能量的在地紡織企業，將田野調查成果透過「踅台南．造市場」及「踅se̍h西市」、「西門布市」等展覽與觀展眾分享。

文化局指出，在整個街區配合以「開市西市場」為主題的環境馬戲、劇場導覽、環境舞蹈、大排舞等活動，歷經修復後首次重新面世的西市場，宛若重返過去「大菜市」繁盛興隆。（編輯：陳仁華）1131027

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