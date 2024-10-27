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魏靖儀與汪奕聞二重奏 用音樂探索絕望與希望

2024/10/27 20:58（10/27 21:51 更新）
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鋼琴家汪奕聞（左）與小提琴家魏靖儀（右）28日將合作舉行音樂會，地點為台北國家音樂廳，展現即使飽受精神壓力之苦，也要不放棄探索希望。 （新象藝術提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年10月27日
鋼琴家汪奕聞（左）與小提琴家魏靖儀（右）28日將合作舉行音樂會，地點為台北國家音樂廳，展現即使飽受精神壓力之苦，也要不放棄探索希望。 （新象藝術提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年10月27日
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（中央社台北27日電）小提琴家魏靖儀與鋼琴家汪奕聞將再度合作音樂會，用音樂探索絕望與希望。魏靖儀表示，現代人壓力過大，有人在滿懷希望後落空，也有人在絕望後找到光，他盼藉音樂抒發情緒，不放棄探索希望。

魏靖儀表示，這場音樂會以作曲家張玹、汪奕聞與他3人合作的新專輯「安土（Earthing）」中的「床上的劇場」作為開端。2020年，旅美作曲家張玹在接獲敦仁醫院委託創作音樂，替代原本廣播與鈴聲，不料恐慌症發作，最後康復，這段從發病到復原的過程，讓擔任錄音的魏靖儀與汪奕聞深有所感。

張玹先前接受中央社記者訪問時表示，敦仁醫院是沒有鐵窗的精神病院，在那裡病友一派閒適，雖然還不至於要生病才能為精神病患創作，但張玹卻真的從生病到重生，「這段創作過程宛如一段覺知、內省、自癒的心靈之旅」。

魏靖儀說，這場音樂會有很多體會，當自己或朋友遭受到壓力後的情緒挫折，可藉由音樂舒緩、療癒，「我會想要讓觀眾理解我的情緒當下是怎樣的，這套曲目，是用黑暗呈現光明」；魏靖儀說，也許人沒辦法自己從黑暗處走出，但可以依賴宗教或信仰。

魏靖儀說，這次演奏舒曼（Robert Schumann）「D小調第二號小提琴奏鳴曲」的「第一樂章」有著人生遇到掙扎糾結內心的抗爭，「第二樂章」引用巴赫的聖詩，「我覺得這就是舒曼在尋找的光」。

汪奕聞則表示，蕭士塔高維奇（Dmitri Shostakovich）的「G大調小提琴奏鳴曲」也很精彩，尤其是「第二樂章」充滿能量，有時候甚至像是很原始的野人咆哮，將內心壓抑全部釋放，非常精彩。

汪奕聞說，克拉拉舒曼（Clara Schumann）本身是沒有任何精神疾病，但她的先生舒曼飽受精神折磨，「她瞭解舒曼正在經歷什麼，這幾首浪漫曲並不沉重，希望讓觀眾聽了有喘息作用」。

魏靖儀為新生代備受矚目的小提琴家，2015年摘下伊莉莎白女王國際音樂大賽桂冠殊榮，開展國際巡演生涯；汪奕聞拿到日本仙台國際音樂大賽銀獎後，現在在北藝大音樂系教書，教書之餘不忘演奏，兩人合作後深具默契，也成為固定搭檔之一。

「他們的日與夜－魏靖儀與汪奕聞的音樂對話」音樂會，將於10月28日演出，地點台北國家音樂廳。（編輯：陳仁華）1131027

#巴赫
#魏靖儀
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