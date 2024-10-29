踢踏舞劇「大河之舞」睽違16年登台 出動冠軍級舞者

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）華麗又整齊一致的愛爾蘭傳奇踢踏舞作「大河之舞」睽違16年再度訪台，今天起在台北表演藝術中心一連演出8場，採用25週年紀念最高規格版本，更出動世界級冠軍舞者。

「大河之舞」今天開放媒體拍攝總彩排，舞者們一刻也不馬虎展現最完美演出，製作人更掛保證：「絕對讓台灣觀眾目瞪口呆。」

來自愛爾蘭的首席男舞者歐尼爾（Jason O'Neill）5歲開始跳舞，12年來都擔任團隊首席舞者。首度來台的歐尼爾受訪分享，「大河之舞」藉由踢踏舞講述愛爾蘭的歷史，極具娛樂性與張力、活力，很適合闔家觀賞沒有任何年齡限制，非常歡迎觀眾跟著他們一起唱、跳。

而擁有「2023年愛爾蘭小姐」亞軍、獲封最美首席舞者的費茲派翠克（Anna Mai Fitzpatrick），則從4歲進入舞蹈界，贏得愛爾蘭、英國錦標賽等多項冠軍頭銜。

費茲派翠克笑說，雖然才剛到台灣2天，但已感受到民眾的和善，也有稍微品嚐到飯店附近的炒飯、牛肉麵，儘管演出行程較密集，還是想抽空去台北101、夜市逛逛。

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兩人希望這次「大河之舞」的演出把愛爾蘭文化帶來台灣與大家交流，歐尼爾更逗趣分享，這幾天都藉由捷運通勤飯店和劇場，「和觀眾一起搭捷運上班的感覺，讓我覺得自己很像台灣人」，特別有參與融入感。

「大河之舞」由百老匯超級製作人莫雅．杜賀提（Moya Doherty）製作，1994年首演至今，以傳統愛爾蘭民族特色踢踏舞為主軸，融合奔放西班牙佛朗明哥舞、俄羅斯芭蕾與拉丁美洲和美式踢踏舞，讓狂飆的節奏舞步、肢體舞蹈與現場音樂熱情結合，即日起至11月3日在北藝中心表演。（編輯：龍柏安）1131029

愛爾蘭傳奇踢踏舞劇「大河之舞」睽違16年登台，29日起在台北表演藝術中心一連演出8場，下午開放媒體拍攝總彩排，首席女舞者費茨派垂克（Anna Mai Fitzpatrick，另譯：費茲派翠克）（前左）、首席男舞者歐尼爾（Jason O'Neill）（前右）舞技精湛。中央社記者吳家昇攝 113年10月29日