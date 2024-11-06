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張炳煌桃機辦書畫展 結合AI邀旅客體驗數位書法

2024/11/6 18:09（11/6 18:21 更新）
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采盟文教基金會邀請書法名家張炳煌精選26幅創作，在桃園國際機場舉行「翰墨燦燦—張炳煌書畫特展」，將持續展出至114年2月4日；作品選用令人有感的文詞，發揮書法可讀性藝術的價值，並能品味書法美學韻味。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年11月6日
采盟文教基金會邀請書法名家張炳煌精選26幅創作，在桃園國際機場舉行「翰墨燦燦—張炳煌書畫特展」，將持續展出至114年2月4日；作品選用令人有感的文詞，發揮書法可讀性藝術的價值，並能品味書法美學韻味。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年11月6日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）為讓旅客欣賞書畫藝術，采盟文教基金會邀請書法名家張炳煌精選作品，在桃機登機長廊D區舉行融合傳統書畫與智慧科技的創新藝展，旅客可透過智慧e筆體驗書法數位化樂趣。

采盟免稅店董事長古素琴接受媒體聯訪表示，張炳煌早年曾在電視聯播「中國書法」，隨後更有20餘年時間揮毫書寫「每日一字」，成為許多人成長的回憶，身為中華民國書學會會長，不僅教學及推廣書法教育，23年前更開始參與研發書法工具及創作的數位化，近年並與AI結合，開創智慧e筆，成為國際間書法數位化的先驅。

張炳煌指出，外籍人士或許不見得對文字了解，但可從文字造型及作品布局感受傳統書法文化藝術的表現，感受每個筆畫與字型都有生命力，其中還有3幅水墨畫，相信遊客們可感受到筆墨顯現出來的變化，至於日本及韓國人都屬於漢字文化圈，感受應該會更深。

張炳煌說，台灣最大的優勢在於研究數位化科技屬於領先地位，若將書法結合數位轉型，再透過AI演算方式，方便把傳統認知的書法，比如說字體變化、如何產生學習的便利性，都可透過AI進行，但並非要讓AI去表現，而是希望數位轉型後的AI應用可以讓人更容易了解、學習書法，展現書法的多樣性。

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采盟文教基金會表示，「翰墨燦燦—張炳煌書畫特展」在登機長廊D區的藝文展演空間展出，精選26幅創作，選用令人有感的文詞，發揮書法可讀性藝術的價值，並能品味書法美學的韻味，將持續展出至明年2月4日。

采盟文教基金會指出，基金會同步在D5候機室設立「智慧e筆體驗區」，讓旅客嘗試用e筆揮毫書寫的樂趣。此外登機長廊也同步舉行「e筆新藝名家作品展」，展示30幅國內名家的e筆作品，旅客可以自行掃描QR Code，觀看作品的動態呈現，或將將動態作品帶回家慢慢欣賞，也是桃機藝術展覽的創新作為。（編輯：李淑華）1131106

「翰墨燦燦—張炳煌書畫特展」正在桃園國際機場登機長廊D區展出，采盟文教基金會指出，書法家張炳煌（左）23年前開始參與研發書法工具及創作的數位化，近年並與AI結合，開創智慧e筆，此次展覽同步設立「智慧e筆體驗區」，讓旅客嘗試揮毫樂趣。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年11月6日
「翰墨燦燦—張炳煌書畫特展」正在桃園國際機場登機長廊D區展出，采盟文教基金會指出，書法家張炳煌（左）23年前開始參與研發書法工具及創作的數位化，近年並與AI結合，開創智慧e筆，此次展覽同步設立「智慧e筆體驗區」，讓旅客嘗試揮毫樂趣。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年11月6日
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