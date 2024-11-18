走進台灣土地 周代焌「借歷史力」個展登場

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（中央社記者王寶兒台北18日電）修圖軟體常見「數位筆刷」作為修飾或美化工具，尊彩藝術中心推出藝術家周代焌「借歷史力」個展，多幅畫作上則運用數位筆刷作為窺看歷史的適當距離，不經美化或修飾，看見土地更迭過往。

周代焌1986年生於新竹，畢業於國立台北藝術大學美術系碩士班繪畫組，曾獲選文化部Made in Taiwan新人推薦特區，2016年於台北市立美術館舉辦「崩解劇場」個展，作品曾獲得國立台灣美術館、台北市立美術館及澳洲白兔美術館典藏。

周代焌自2021年起往返台灣東部駐村，藉著與不同部落族人交流學習，聆聽口耳相傳的家族故事與部落歷史，深化他與土地的緊密連結與想像，因而發展為此次「借歷史力」個展。

周代焌向中央社記者表示，在不同駐村過程中，他會問自己「為什麼我當初了解的歷史是從單一方向了解呢」，而即使聽到現代人所講述的故事，是否也該抱持著懷疑或開放的心態去吸收，希望藉由這些想法，一起與觀眾思考「為何我們還要持續討論過去的歷史」。

走進展場空間首先映入眼簾的是一片黑色窗簾，旁邊還有仙翁圖樣與水滴造型燈。仙翁圖樣取自周代焌過去造訪一座東部廟宇看見的八仙彩彩繪，他說，像是八仙或其他常見仙靈信仰，許多源自當年渡海來台的人們走過黑水溝而來。

多幅畫作上，周代焌也嘗試打破繪畫的閱讀框架，以流線性的「數位筆刷」貫穿於不同空間畫面，透與不透的筆觸隱喻為土地的歷代更迭、塗抹與重劃地標的歷程。周代焌說，希望透過筆刷去讓觀眾擁有第三人稱視角，作品是虛構場景，並非讓觀眾真正要走入歷史空間場域。

周代焌說，4年間歷經不同駐村計畫，對他來說是種交朋友的過程，「借歷史力」展名由此而來，希望能以退一步的方式，讓大家去了解這些朋友們所敘說的故事，並以作品回報給朋友。

周代焌「借歷史力」個展即日起至12月15日展出，地點在台北尊彩藝術中心。（編輯：張雅淨）1131118