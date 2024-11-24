李遠化身小野爺爺 邀孩童發想國家兒童未來館

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）文化部長李遠化身小野爺爺，帶領50名國小孩童參與「Kid’s Voice 國家兒童未來館設計交流分享會」活動，孩子們想像住房有溜滑梯、生活中充滿觸控銀幕，創意天馬行空無設限。

李遠宣布，2025年春夏，文化部將在兒童未來館基地設立「願景館」，期盼透過展示、工作坊等，讓孩子提前在願景館中學習、創作，並見證屬於他們的創意世界逐漸成型。

國家兒童未來館2023年底完成建築師競圖徵選後，除了建築師團隊持續發展建築規劃，軟體展示設計也同步展開。文化部23日及今天舉行分享說明會，展示近1年的階段性設計成果，並持續搜集意見，並規劃1場專屬兒童的說明會，讓國家兒童未來館的主角大聲表達。

根據文化部今天發布的新聞資料，兒童未來館以FOR children, WITH children, BY children（為孩子而生、與孩子共創、由孩子出發）為理念，邀孩子們想像2050年的世界，「海平面上漲，房子外面有溜滑梯直通海上」、「只要在身上接上幾條線就可以學習」，對孩子來說，水、溜滑梯與電玩仍是不可或缺的元素。

「小野爺爺」李遠也童心大噴發，以他的小說「第五代青春痘」分享，他覺得2050年的世界已經沒有學校，老師、學生都是歷史名詞，孩子們可以自由選擇上課內容、地點和方式，山之巔、河之邊都可以快樂學習。

建築師伊東豊雄透過影片分享，他期盼的兒未館是能「讓孩子們接觸大自然，在遊戲中學習成長，未來成為一個愛護自然的成人」，所以每個樓層設計都環繞著自然，包含「地底之層」、「大地廣場」、「風之城」、「水之城」、「光之城」、「綠之城」，也邀請孩子們創意發想各樓層設計。

李遠表示，他特別驚訝小朋友的設計充滿想像力又實際，例如「光之城」小組，巧思地將太陽能板融入設計；「水之城」小組設計許多漩渦的陷阱，必須一一闖關克服。「風之城」小組可以感受不一樣的風，李遠說，風雖然沒有顏色，但風也許會隨著心情改變顏色，像在草地上就能感覺綠色的風。

文化部表示，今天以大眾為對象的說明會包括民進黨籍立委張宏陸、蘇巧慧、張雅琳與國民黨籍立委葉元之團隊，關心兒未館的在地代表及民眾等出席。

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說明會上，與會者多關注軟硬體整合的問題，團隊目前架構中，「皮博士研究室」將提供共同探討議題的場域及機會，至於兒童實際參與規劃活動甚至策展，國際博物館「青少年議會」將成重要參考。

文化部表示，目前國家兒童未來館已經辦理43場次、超過650人參與的工作坊等，針對兒童參與的活動及研究也會持續進行；兒未館也將繼續舉辦屬於兒童的共創活動，讓孩子的創意成為場館設計的主角。（編輯：管中維）1131124