META Design展覽 一展設計巧思化無用為大用

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（中央社記者王寶兒台北24日電）走入工地、電廠或等待都更之地，META Design推出展覽「無用之用：________」，在大眾定義中僅是迎接「有用」產物的待轉站，體現一切都有可用之處，如鷹架能變成燈具，板模可做木椅。

META Design團隊創立於2010年，透過廢棄資源再運用，形塑各領域品牌人文價值。META Design總監鄭遠揚今天向中央社記者表示，「無用之用：________」展集結META Design與不同品牌合作的3項專案，講述為何團隊要持續運用、再造廢棄資源，不同專案中又如何達到品牌理念。

3項專案合作對象及計畫，包含與遠雄建設的「工地計劃」、台電文創及台電公共藝術的「台電退役材料再生計畫」、國家住宅及都市更新中心及全坤建設的「留給嘉興街－台電印刷廠裝置藝術」計畫。展場中也分別打造工地、變電箱再造等裝置。

鄭遠揚說，與大企業合作，推動廢棄物再造的影響力更大。舉例來說，他們曾在工地回收一批40公斤廢棄磁磚，將其再製為牆面，這件事情讓遠雄建設看到廢棄磁磚被運用可能性，後來在工地中便設置磁磚回收桶，「透過設計，讓企業意識到意義並實行，再讓民眾願意跟著重視，是效益放大過程。」

但廢棄物即便回收再利用，對企業來說就是耗損更多金錢成本。鄭遠揚曾問遠雄建設高層，團隊將工地廢棄物再製為椅子或桌子貴嗎，「他說：『貴。』但空間完成後，他們估算室內裝修費用、廢棄物再設計的費用，反而發現這些經過設計的商品發揮價值更大，因為能傳遞出自身品牌訊息。」

近年碳權交易興起，鄭遠揚表示，環境成本也漸漸納入企業考量，考量進碳權交易，廢棄物再造的金錢成本相對降低，還能促進碳權銷售。自2020年至今，META Design與遠雄建設的「工地計劃」已成功轉化1萬8522公斤的營建廢棄物。

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展覽中另有展示鄭遠揚邀請不同領域專家得來的「無用之物」，像是作家林立青的鐵工廠砂輪機；或是導演張智發集結眾多電影人的無用之物，多半都是取自拍片後所留下的物品，例如電影美術設計王誌成提供「老狐狸」中藤椅、蕭仁傑提供「亡命之途」中與演員妻夫木聰同框的花瓶等，提供民眾留言抽獎。

META Motion 2024「無用之用：________」主題展即日起至12月8日展出，地點在松山文創園區A6-O109辦公廳舍創意空間。（編輯：張雅淨）1131124