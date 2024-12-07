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金門擎天廳音樂會登場 地下坑道環繞樂音

2024/12/7 19:35（12/7 19:46 更新）
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2024金門地景音樂節主題音樂會「擎天廳坑道音樂會」7日下午正式登場，邀請樂團「三個人」帶來精彩演出，呈現多首樂團自創作品。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月7日
2024金門地景音樂節主題音樂會「擎天廳坑道音樂會」7日下午正式登場，邀請樂團「三個人」帶來精彩演出，呈現多首樂團自創作品。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月7日
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（中央社記者吳玟嶸金門縣7日電）金門擎天廳坑道音樂會今天登場，吸引約700名聽眾到場；金門副縣長李文良表示，受到翟山坑道「坑道音樂節」啟發，盼呈現更多金門特色，帶動地方觀光。

金門縣文化局今年舉辦「金門地景音樂節」，有「擎天廳坑道音樂會、秘境地景音樂會與村里廣播音樂會；今天下午「擎天廳坑道音樂會」登場，在軍事據點擎天廳中，樂團「三個人」將傳統音樂與現代創作融合，帶來多首自創作品。

李文良表示，「擎天廳坑道音樂會」受到已是金門觀光亮點的翟山坑道「坑道音樂節」啟發，一開放報名隨即額滿，期待藉精彩的音樂活動，提升金門精緻文化，帶動地方觀光；此外，以擎天廳坑道音樂會為起點，未來也能朝帶狀軍事氛圍的音樂會進行規劃。

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金門文化局長呂坤和說，擎天廳是金門特殊的坑道之一，又是管制場所，都是很吸引人的特色，過去在此舉辦的活動大多有勞軍性質，這是文化局首次到擎天廳正式舉辦活動，盼能提供民眾不同的音樂氛圍。

文化局表示，活動還加入「金門話引導工作坊」，訓練志工以金門話引導，讓現場觀眾沉浸在金門話環境中。文化局表示，金門話作為金門當地母語，是金門文化核心之一，承載著豐富歷史與故事，透過音樂節鼓勵大家積極使用金門話，傳承珍貴的文化遺產。（編輯：郭諭儒）1131207

金門擎天廳坑道音樂會7日下午正式登場，吸引大批民眾齊聚參與，享受這場獨特的音樂饗宴。圖為與會眾人在開演前合影留念。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月7日
金門擎天廳坑道音樂會7日下午正式登場，吸引大批民眾齊聚參與，享受這場獨特的音樂饗宴。圖為與會眾人在開演前合影留念。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月7日
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