藝術進校 台中國家歌劇院：歡迎國中老師申請參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中國家歌劇院從2020年啟動「藝術進校」計畫，至今已有中部各縣市逾1300名師生參與；歌劇院今天表示，歡迎中部地區國一到國三老師到官網申請參與下學期的計畫。

台中國家歌劇院今天舉行記者會，邀請台中市文化局主任秘書蕭靜萍及參與「藝術進校」計畫的藝術團體、學校出席，包括台中市立文華高中、台中市立台中家商及私立大明高中等校，展示參與「聲音科技工作坊」、「即時編碼演算音樂」、「身體視界」計畫成果。

台中國家歌劇院副總監鄢繼嬪表示，台中歌劇院從2020年啟動「藝術進校」計畫，與國內表演團隊合作，透過各種表演藝術理論引導與實作練習，帶領學生認識多元表演藝術形式，培養創意思考與表達能力。

鄢繼嬪指出，自「藝術進校」計畫啟動以來，足跡遍及苗栗、台中、彰化、南投及雲林等國中、高中校園，已有超過50個班級、1300名師生參與。今年下半年首次與台中市文化局合作，邀請中市傑出演藝團隊純白舍加入藝術進校團隊陣容。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蕭靜萍認為，這個計畫非常有意義，台中歌劇院是表演藝術蛋黃區，吸納許多中部人來參與；文化局每年徵選10個傑出演藝團隊、培育藝文人口，都具有非常重要意義，盼能持續與企業、學校合作，一起加入表演藝術行列。

歌劇院預告，113學年第2學期「藝術進校」計畫，將以肢體、戲劇及聲音科技為藝術跨域課程主題，邀請壞鞋子舞蹈劇場、戲劇老師林國峰、歌劇院駐館藝術家賴奇霞參與課程規劃與執行，歡迎台中、彰化、南投、苗栗、雲林地區，國中一到三年級的老師到歌劇院官網申請。（編輯：陳仁華）1131211