「知己」精巧融合京崑唱腔 李寶春身兼演編導

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）知名文武老生李寶春大型新編京劇「知己」將在台北、台中演出，全劇融合京劇、崑曲與西樂創新實驗，也是李寶春集編、導、演於一身挑戰深度人物的代表作。

「知己」改編中國編劇家郭啟宏同名話劇原著，是李寶春首度嘗試以京崑合鳴形式編創的作品。故事描述清初3名著名詞人吳兆騫、顧貞觀和納蘭性德，友情受到嚴厲考驗的故事。李寶春今天感慨分享，如果這對兄弟能相互多點體諒和包容，結局將改觀。

溫宇航也提到，2013年首演至今雖已超過10年，但每次再演都對人物有新的認識感受，「能更認識人生知己的心境，帶到戲裡味道就會更加醇厚」。

為凸顯戲曲演出效果，李寶春指出，特別設計以崑曲水磨調描摹「顧貞觀」儒雅耿介的文人特質；以皮黃腔的渲染力表現「吳兆騫」孤傲與卑懦的反差，藉不同劇種的表演技法來區隔人物性格及其轉變。

辜公亮文教基金會執行長辜懷群認為，基金會30多年來的實驗和創作歷程裡，以「京、崑、西樂合璧的劇樂創新」做得很值得，期待能為菊壇留下點什麼的。

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辜懷群以「知己」為例，借重多名藝術家，包含李寶春、作曲家鍾耀光、中國編腔家朱紹玉及天津京劇院一級京胡呂玉勇聯手，採用改良音場環境、納入音色柔和樂器聲響等手法，「我們已經能夠讓京崑唱腔在劇中靈活對話，銜接時也不需刻意地設計過門。」

「知己」由李寶春、溫宇航、楊燕毅與孔玥慈主演，將於14、15日在台北城市舞台演出；28、29日移師台中國家歌劇院中劇院演出。（編輯：張雅淨）1131212