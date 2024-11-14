李寶春再演新編京劇「知己」 摯友相逢情已兩樣

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）知名文武老生李寶春與台北新劇團年底再演大型新編京劇「知己」，這齣描述友情考驗的京崑雙奏作品，是他挑戰深度人物的代表作，集編、導、演於一身。

「知己」改編自北京人藝一級編劇家郭啟宏同名話劇原著，是李寶春首度嘗試以京崑合鳴形式編創，2013年首演於台北新舞台，特邀崑曲演員溫宇航雙主演，引發話題。

全劇描述清順治年間發生科舉主考官收賄弊案，江南才子吳兆騫無端被掃中，含冤流放關外寧古塔。摯友顧貞觀為營救吳兆騫奮鬥十餘年，在納蘭性德的幫助下救出好友。無奈寧古塔的經歷把吳兆騫折騰得面目全非，知己重逢，情志卻已兩樣。

辜公亮文教基金會透過新聞稿分享，李寶春日前在台中歌劇院節目分享會上闡釋，「知己」和他所有的新編作品一樣，內容上一定都出自對人性的體悟；形式上則在傳統裡融入現代劇場手法。

他指出，「知己」透過文人交誼看到「人之初，性本變」拿捏上的困難，以致吳兆騫、顧貞觀2人歷經千辛萬苦再見面時，以分道揚鑣收場，但仍留給後人「君子交絕，不出惡聲」的示範。

本劇的動作設計更源自個人親身經歷，比如寧古塔再改造場景中洗腦式的群體動作，正是參照文革時期的勞動環節。

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溫宇航則分享，身為崑曲演員，在「知己」中是生平第一次扮演梳著辮子的清朝人，感覺新奇有意思，因為明代崑曲不可能有清代人物。因此為這齣戲投入非常大的精力，尤其在音樂融合上，盡量維持崑曲唱腔的原汁原味。全劇其他主演包括裘派名淨楊燕毅、台北新劇團青衣演員孔玥慈。

「知己」將於12月14、15日下午在台北城市舞台演出2場；12月28、29日於台中國家歌劇院中劇院演出。（編輯：李亨山）1131114